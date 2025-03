Popular chef abrirá dos restaurantes italianos en las afueras de Chicago

La popular chef Giada De Laurentiis abrirá dos restaurantes en las afueras de Chicago, según un comunicado de prensa. El primero abrirá este mismo año.

De Laurentiis, conocida por presentar varios programas populares de Food Network en los últimos años, como Giada at Home y Giada Entertains, abrirá Sorellina by Giada en el futuro Hollywood Casino de Joliet, y Sorella by Giada en el futuro Hollywood Casino Aurora, según el comunicado. Se espera que el restaurante de Joliet abra en el cuarto trimestre de 2025, según el comunicado, a la espera de las aprobaciones correspondientes.

Según las autoridades, Sorella by Giada, cuya apertura está prevista para el primer semestre de 2026, se suma a APEX, un proyecto para un nuevo y enorme distrito de entretenimiento en Aurora.

De Laurentiis abrirá los restaurantes en colaboración con PENN Entertainment, según el comunicado. Serán los primeros restaurantes de la chef en el mercado del área de Chicago.

“Estoy encantada de asociarme con PENN Entertainment para traer nuevos conceptos de restaurantes a sus nuevas y emocionantes propiedades en el área metropolitana de Chicago”, declaró De Laurentiis en el comunicado. “Ambos se centran en el uso de ingredientes italianos de alta calidad para crear una experiencia culinaria verdaderamente inolvidable”.

De Laurentiis añadió que ambos restaurantes pertenecerán a la misma familia, pero con una estética diferente.

“Sorellina de Joliet, que significa ‘hermana pequeña’ en italiano, será ligero, juvenil e informal”, explicó. “Sorella de Aurora, que significa ‘hermana’ en italiano, es más formal y refinado”.

Cada restaurante tendrá capacidad para aproximadamente 170 comensales, incluyendo salones privados, un bar y una amplia selección de vinos. En Aurora, habrá mesas al aire libre, según el comunicado.

Otros chefs famosos con restaurantes en los suburbios incluyen Ramsey's Kitchen de Gordon Ramsey en Naperville, LAGO de Fabio Viviani en Lake Zurich y Giostra en The Arboretum en South Barrington.

De Laurentiis actualmente posee y opera restaurantes en Las Vegas y Scottsdale, según el comunicado, y es una reconocida autora de libros de cocina, con 11 títulos, incluyendo su más reciente, "Super Italian: More Than 110 Indulgent Recipes Using Italy’s Healthiest Foods".