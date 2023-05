Centro de Artes de Hyde Park anuncia programas de verano

El Centro de Artes de Hyde Park Art Center, que ofrece más de 200 programas al año gratuitos para el público y diseñados para artistas de todas las edades, anunció su programación para el verano de 2023.

En un comunicado, la organización indicó que la temporada incluye ¡BOMBA!, una animada presentación musical puertorriqueña que celebra la exposición individual más grande de Edra Soto hasta la fecha: Destination/El Destino: A Decade of GRAFT, y la segunda celebración anual del Mes del Orgullo del centro “The Art of Pride”.

La pieza central de la temporada, Center Day, dará la bienvenida a los visitantes para experimentar la primera exposición individual del artista y educador con sede en Chicago William Estrada titulada Multiples and Multitudes y la inauguración del Art Center's Teen Show: A Universe of Self Experience.

Programas:

El Diseño: Sobre el diseño LatinX en el espacio público en el Centro Cultural de Chicago

Sábado, 3 de junio, 12 pm a 2 pm.

En asociación con la Bienal de Arquitectura de Chicago, Edra Soto, los artistas residentes de la Bienal de Arquitectura de Chicago y los líderes de Human Scale, una organización sin fines de lucro dedicada a crear espacios públicos significativos en vecindarios de Chicago, debatirán sobre el diseño de espacios comunitarios a través del lente de la identidad, inspirándose en la cultura LatinX y las prácticas de diseño.

Centro de Artes de Hyde Park y el Mercado de Agricultores de Hyde Park (1525 al este de la calle 53)

Domingo, 4 de junio, 9am - 1pm

Domingo, 9 de julio, 9am - 1pm

Domingo, 13 de agosto, 9am - 1pm

El arte del orgullo

Domingo, 11 de junio, 12 - 4pm

El Centro de Arte de Hyde Park planea una tarde de actuaciones y creación artística con artistas LGBTQIA+ locales para su segunda celebración anual del orgullo.

Center Day

Sábado, 22 de julio, 1pm – 4pm

Center Day es un programa recurrente que marca la apertura de nuevas exhibiciones con charlas y experiencias gratuitas que conectan a artistas, audiencias y comunidades. En el Center Day de verano, el Art Center presenta BOMBA!, una animada actuación musical puertorriqueña que celebra la exposición individual más grande de Edra Soto hasta la fecha, Destination/El Destino: A Decade of GRAFT.

El calendario completo se encuentra en línea en hydeparkart.org.