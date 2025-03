Celebración del Día de la Mujer se empaña por la violencia doméstica en Chicago

Se celebra el Día Internacional de la Mujer este sábado 8 de marzo, pero la festividad se empaña por el drama de la violencia doméstica, que las priva de su seguridad, dignidad y, a veces, de su vida.

De acuerdo con un estudio publicado por la coalición en contra de la violencia doméstica de Illinois en el 2023 se registraron 120 casos, de los cuales 67 de ellos terminaron en muerte.

“La mujer aun no confía en la protección del gobierno para poder decir esto, me está pasando, mi esposo me golpea. Creo que todavía no hay suficiente seguridad”, dijo Carmen Oralis.

Por su parte, Rosa Romero dice que ahora las mujeres sí alzan la voz.

Recientemente Illinois aprobó una ley llamada Karina , en la que autoridades confiscarán el arma de fuego de una persona que enfrente una orden de protección por violencia doméstica.

“Por muchos años nadie reconocía que había un problema con que una persona se quedara con armas después de un acto de violencia doméstica, por lo que ya se rellenó ese vacío”, explicó el abogado Jorge Montes.

Sin embargo, según organizaciones hay un vacío en la orden de protección.

“Es virtualmente imposible proteger a la víctima al 100% bajo todas las circunstancias”, dijo el abogado.

Por lo que es importante que las personas busquen ayuda si es víctima de violencia doméstica o conoce alguien se puede comunicar al 877 863 6338.

Desde que comenzó el 2025 Illinois ya ha registrado casos donde mujeres han sido asesinadas. Los casos aún siguen en investigación. Uno de los casos involucraba a una mujer que estaba embarazada y pese a que el bebé sobrevivió al ataque a los pocos días murió.