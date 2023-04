Carolyn Bryant Donham, en el centro de la muerte de Emmett Till, fallece

La mujer blanca que acusó al adolescente negro Emmett Till de hacer insinuaciones indebidas antes de que lo lincharan en Mississippi en 1955 murió en cuidados paliativos en Louisiana, según muestra el informe de un forense. Carolyn Bryant Donham tenía 88 años.

Donham murió el martes por la noche en Westlake, Louisiana, según un informe de defunción presentado el jueves en la oficina forense de la parroquia de Calcasieu en Louisiana.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

El secuestro y asesinato de Till se convirtió en un catalizador para el movimiento de derechos civiles cuando su madre insistió en un funeral con ataúd abierto en su ciudad natal de Chicago después de que sacaran su cuerpo brutalizado de un río en Mississippi. La Revista Jet publicó fotos.

Till viajó desde Chicago para visitar a familiares en Mississippi en agosto de 1955. Donham, entonces llamada Carolyn Bryant, lo acusó de hacerle insinuaciones indebidas en una tienda de comestibles en la pequeña comunidad de Money. El reverendo Wheeler Parker, un primo de Till que estaba allí, dijo que Till, de 14 años, le silbó a la mujer, un acto que iba en contra de los códigos sociales racistas de la época en Mississippi.

La evidencia indica que una mujer identificó a Till con su entonces esposo Roy Bryant y su medio hermano J.W. Milam, quien mató al adolescente. Un jurado compuesto exclusivamente por blancos absolvió a los dos hombres blancos del asesinato, pero los hombres confesaron más tarde en una entrevista con la Revista Look.

En una memoria inédita obtenida por The Associated Press en 2022, Donham dijo que no sabía qué le sucedería a Till, de 14 años. Donham tenía 21 años en ese momento.

El contenido del manuscrito de 99 páginas, titulado “Soy más que un silbato de lobo”, fue informado por primera vez por el Centro de Reportajes de Investigación de Mississippi. El historiador y autor Timothy Tyson de Durham, quien dijo que obtuvo una copia de Donham mientras la entrevistaba en 2008, entregó una copia a la AP.

Tyson había colocado el manuscrito en un archivo de la Universidad de Carolina del Norte con el acuerdo de que no se haría público durante décadas, aunque dijo que se lo entregó al FBI durante una investigación que la agencia concluyó el año pasado. Dijo que decidió hacerlo público ahora luego del reciente descubrimiento de una orden de arresto por cargos de secuestro que se emitió para Donham en 1955 pero nunca se cumplió.