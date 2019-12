El siguiente contenido fue creado bajo la consultoría de Grupo MedLegal. De ninguna manera refleja el trabajo u opinión del equipo editorial de Telemundo Chicago, y no se debe considerar una opinión legal. Para más información sobre su caso o situación legal, consulte un abogado. Para más información sobre Grupo MedLegal haz clic aquí.

Todos los días ocurren capturas migratorias que separan a familias latinas en Chicago, y ocurre que no saben cómo reaccionar o qué hacer cuando se presenta el problema.

Las últimas cifras reportadas indican que este año ya han sido detenidos 408,807 inmigrantes indocumentados en todo el Estados Unidos, de los cuales la mayoría tenía nacionalidad mexicana, mientras que guatemaltecos y hondureños ocupaban el segundo y tercer lugar.

De acuerdo con las leyes estadounidenses, cualquier persona que no sea ciudadana, independientemente de que posea o no documentos, e incluso si cuenta con la tarjeta verde, puede ser deportada si cuenta con antecedentes penales o tiene una orden de deportación anterior.

Muchas familias latinas que viven en la ciudad de Chicago tienen “estatus mixto”, esto es: algunos miembros son ciudadanos o tienen tarjeta verde, y otros son indocumentados y corren el riesgo de sufrir un arresto migratorio.

Y cuando esto ocurre, lo más importante es que el familiar detenido sea apoyado por un equipo profesional que conozca las medidas que deben tomarse y que se interese por acompañarlo durante todo el proceso.

Grupo MedLegal se enfoca en apoyar la vida personal y laboral de las familias hispanas en Estados Unidos, interviniendo cuando alguno de sus miembros (independientemente de su estatus migratorio) enfrenta problemas legales o sufre un accidente en su trabajo.

En los últimos 35 años, Grupo MedLegal ha atendido más de un millón de casos, y sus abogados laborales en Chicago trabajan bajo la promesa de que, si el caso no se gana, no se cobran honorarios.

La empresa también cuenta con una muy útil aplicación móvil que permite notificar a los contactos de emergencia si un usuario sufre una captura migratoria, del mismo modo que lo harán si sufre una lesión en el trabajo o un accidente automovilístico.

La cuenta para usar la aplicación puede crearse en segundos escaneando la licencia de conducir, lo que permitirá que los datos se carguen automáticamente; así que ni siquiera será necesario agregar un número de teléfono o una dirección de correo electrónico.

El usuario puede activar la función de red social para agregar sus contactos de emergencia a través de la agenda de su teléfono y sus cuentas de redes sociales. De este modo, si ocurre un accidente o un arresto por asuntos de inmigración, los contactos agregados sabrán lo que sucedió y la ubicación exacta del incidente.

¿Está usted en riesgo de ser deportado?

Entre las razones que pueden causar el arresto, detención y deportación de inmigrantes están:

• Ingresar ilegalmente al país

• Representar un peligro para la seguridad nacional

• Haber sido condenado por tres o más faltas de categoría menor

• No poder comprobar la legalidad de su estancia

• Abusar de un modo significativo de sus visas

En el caso de un arresto migratorio en Chicago, la aplicación móvil del Grupo MedLegal le permite informar a sus familiares y contactos de emergencia su ubicación actual por medio de una alerta con un solo clic.

Cuando alguien es arrestado por motivos migratorios, la Patrulla Fronteriza (CBP) o ICE seguirá el siguiente procedimiento:

• Le llenarán los formularios obligatorios.

• Le tomarán fotografías y huellas dactilares.

• Corroborarán los datos del detenido con la bases de datos del Departamento de Seguridad Interna.

• Dependiendo de los resultados del informe del Departamento de Seguridad Interna, se le indicará al detenido los cargos por los que se acusa, o se le declarará libre si no se comprueba ningún delito.

• Si la detención procede, será procesado ante ICE y enviado a un centro de detención ubicado en algún estado fronterizo con México.

• Tanto los que queden en libertad como los detenidos serán sometidos a un proceso de remoción que puede resultar en una deportación, una salida voluntaria o un proceso de remoción rápida.

Qué hacer y Qué NO hacer

NO diga nada acerca de su estatus de inmigración.

Mantenga informado a un familiar o conocido acerca de su ubicación. Casi siempre los detenidos son trasladados en varias ocasiones hasta llegar a un reclusorio de inmigrantes.

NO firme ningún documento si no está seguro de qué se trata; usted cuenta con derechos que no se pueden violentar. Cuidado porque al firmar un documento que no entiende podría estar renunciando a su derecho de audiencia de inmigración o a cualquier otro derecho.

Si usted es familiar de un detenido…

Tenga a la mano el nombre completo de la persona y sus alias, número de registro de extranjero, fecha de nacimiento, fecha que ingresó a Estados Unidos, antecedentes penales y cualquier tipo de documento de inmigración.

Mantenga comunicación constante con el detenido, para sepa que no está solo y que alguien está viendo por su caso.

Visítelo, llévele artículos y dinero; quizá tenga que enfrentar un proceso largo.

Asegúrese de contar con un abogado especialista en inmigración, remoción, detención y deportación.

Avise a familiares y conocidos de la situación del detenido.

Si no sabe el paradero de una persona indocumentada, inicie una búsqueda a través del enlace ofrecido por el gobierno de Estados Unidos: https://locator.ice.gov/.

