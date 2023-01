Captan a ladrones robando en una llantera de Pilsen a punta de pistola

CHICAGO - La ola de robos en el área de Pilsen sigue afectando a vendedores y dueños de pequeños negocios.

Esta vez, una llantera se convirtió en la más reciente víctima de un par de asaltantes que robaron a plena luz del día, y todo quedó grabado en cámaras de vigilancia.

Las cámaras captaron las impactantes imágenes de dos hombres armados, uno con un rifle y otro con una pistola, irrumpiendo una llantera ubicada en el 2157 de W. 18th Street el domingo pasado, poco antes de las 8 a.m.

“Pues un poco con miedo. Tenían unas pistolas grandes y uno no puede hacer nada”, dijo Miguel Ángel Salgado, de Angel’s Tire Shop.

Según contó Salgado, le robaron alrededor de $800 y se llevaron la camioneta de uno de sus clientes como se pudo apreciar en el video captado por la cámara de seguridad.

“Puse las manos para arriba para que no me den un balazo. No quieren que me balaceen por un dinero”, agregó Salgado.

Telemundo Chicago intentó comunicarse con el departamento de policía para obtener detalles adicionales, sin embargo, nos dijeron que el reporte aún no ha sido finalizado.

“La señora de los tamales vino acá y me dijo lo que le pasó a ella también”, comentó Salgado.

Salgadose refiere a un robo que ocurrió 5 minutos después en el que autoridades confirmaron que dos hombres, de los cuales uno estaba armado con una pistola de mano, robaron a varias víctimas y vendedores ambulantes en la cuadra 2100 al sur de la calle Damen.

Autoridades informaron que se desconoce la cantidad exacta de dinero que se llevaron y algunos artículos antes de huir en un auto sedán color azul. Sospechan que estos dos robos fueron hechos por las mismas personas, pero este dato aún no se ha confirmado.

“Vemos con gran preocupación, no solo que a pesar de que hay ya más de 1,000 policías a partir de diciembre en las calles, no ha habido cambios”, expresó el concejal Byron Sigcho-López, del distrito 25.

Por otra parte, líderes comunitarios han tomada cartas en el asunto como en comunidades de La Villita.

“Voluntarios han salido a patrullar la comunidad. En los últimos días aquí no ha habido atracos,” sostuvo Baltazar Enríquez, presidente del Little Village Community Council.

Ha habido varios esfuerzos para apoyar a los vendedores en las calles con sistemas que les permitan cobrar de manera electrónica y así dejen de correr riesgo. No obstante, algunos líderes comunitarios dijeron que esa no es la solución, si no que necesitan más patrullaje.