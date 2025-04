Captan en cámara cuando vandalizan popular cafetería en Pilsen

Un popular negocio en el vecindario de Pilsen fue blanco de un acto de vandalismo.

A través de una cámara de vigilancia se captó el momento cuando una persona se paró frente al negocio Cup of Joe para después lanzar un objeto que quebró inmediatamente la puerta de entrada.

De acuerdo con los dueños, al quebrarse sonó la alarma al instante por lo que la persona se dio a la fuga.

"Para nosotros, aunque no entraron, la puerta se tiene que reparar. El negocio perdiendo porque tenemos que cerrar un tiempo,pero afecta a todos" dijo Gabriela Villarreal, gerente de operaciones de Cup of Joe.

Los dueños de Cup of Joe se mostraron molestos al ver esta situación ya que dijeron que hablaron con otros negocios en el área y comentan que otros han sido afectados en el pasado. Además, compartieron que este fin de semana el negocio estará festejando sus dos años en esa ubicación en Pilsen.

Para intentar minimizar el impacto econámico al negocio, cubrieron la puerta con madera. Sin embargo, afirmaron que la puerta será arreglada en un par de días hasta que la compañía de seguro investigue.

"Trabajadores, todos tenemos que pagar nuestras deudas. Cuando algo así pasa y tiene que cerrar el negocio le afecta", dijo Villarreal.

Autoridades también investigan después de recibir un reporte. La policía de Chicago confirmó que el incidente sucedió minutos antes de las 5 a.m. del lunes.

"Fue algo muy sorprendente. He escuchado de esas situaciones en otras partes, pero nunca me imaginé que pasará aquí. No aceptamos efectivo,eso no hay, me puse a pensar qué buscaban. No sabía que hacer cuando llegué", dijo Kinaysha Ruiz, gerente de Cup of Joe.

Hasta el momento no hay nadie bajo custodia de las autoridades. De tener información relevante puedes llamar al 312-744-8263.