Campos de girasoles para visitar este verano en Illinois

Este verano puedes apreciar y visitar varios campos de girasoles en Illinois que no están muy lejos de Chicago. Mira aquí donde puedes encontrar campos de girasoles en el área de Chicago y en todo el estado.

Kuipers Family Farm: Maple Park

La Experiencia de Girasol 2022 de Kuipers Family Farms comienza el 27 de agosto. Los visitantes podrán disfrutar 7 acres de campos de girasol con más de 20 tipos diferentes y numerosas oportunidades para tomar fotos.

Los boletos cuestan $14.99 por persona e incluyen una flor. Menores de 2 años entran gratis. Para más información, haga clic aquí.

Dirección: 1N145 Watson Rd, Maple Park, IL.

Von Bergen’s Country Market: Hebron

El Country Market de Von Bergen tendrá su Festival Anual del Girasol, hasta el 5 de septiembre. El festival incluye más de 30 acres de girasoles, y está abierto todos los días de 10 a.m a 6 p.m.

Los boletos cuestan $10. Menores de 3 años entran gratis. Para más información, haga clic aquí.

Dirección: 9805 IL Route 173 Hebron, IL.

Sunflower Maze at L&A Family Farms: Paris

L&A Family Farms están abiertos hasta el 31 de septiembre y y tiene un prado de flores cortadas de tres acres y campos de zinnia de un acre.

La entrada entre semana cuesta $8 por persona, los boletos de fin de semana cuestan $10 por persona. Los niños menores de 2 años entran gratis. Antes de entrar todos los visitantes deben firmar una exención. Para más información haga clic aquí.

Dirección: 21661 Staley Rd., Paris, IL.

Stade’s Farm and Market: McHenry

Stade's Farm and Markets abrió a principios de este mes y continuará hasta septiembre. Los visitantes pueden disfrutar de más de dos acres de girasoles con 18 variedades diferentes.

Los girasoles cuestan $2 cada uno, $5 por tres flores y $25 por el jarrón completo. Para más información, haga clic aquí.

Dirección: 3709 Miller Road en McHenry, IL.

Tom's Farm Market: Huntley

Tom's Sunflower Maze abrió el martes 18 de julio y está abierto todos los días de 10 a.m. a 3 p.m., los sábados de 9:30 a.m. a 4 p.m. y los domingos de 9:30 a.m. a 3 p.m. de 10 a.m. a 3 p.m.

La entrada cuesta $11. Menores de 3 años entran gratis. Para más información, haga clic aquí.

Dirección:10214 Algonquin Road en Huntley, IL.