Cambios en la Autopista Kennedy: Nuevos Desvíos y Cierres de Carriles durante la Construcción

Los conductores de Chicago están familiarizados con las demoras y los cierres de carriles en la Autopista Kennedy debido a un extenso proyecto de rehabilitación de varios millones de dólares. Sin embargo, un nuevo patrón de tráfico próximo podría complicar aún más los desplazamientos.

Según el Departamento de Transporte de Illinois, la reciente mejora del pavimento ha llevado a la implementación de un nuevo patrón de tráfico en dirección al centro, que entrará en vigor la próxima semana. Como parte de este cambio, los carriles exprés en dirección al centro cerrarán temporalmente durante la noche.

A partir de las 9 p.m. del lunes, los conductores ya no podrán acceder a los carriles exprés reversibles que generalmente están abiertos para aquellos que se dirigen hacia el centro durante la construcción. Además, habrá cierres de carriles en dirección al centro entre Ashland Avenue y Lake Street. Sin embargo, se mantendrá al menos un carril abierto en dirección al centro en todo momento para minimizar el impacto en el flujo de tráfico.

El nuevo patrón de tráfico estará en funcionamiento a partir de las 5 a.m. del martes, con la reapertura de los carriles exprés en dirección al centro. No obstante, es importante tener en cuenta que no todas las salidas estarán disponibles para los conductores. La salida de los carriles exprés en la Avenida Diversey permanecerá cerrada, y solo será posible salir en la Calle Ohio. Además, se realizarán otros desvíos para permitir trabajos de mantenimiento y mejora en varios puentes de la Autopista Kennedy.

El proyecto de rehabilitación de la Autopista Kennedy se extenderá a lo largo de aproximadamente siete millas, desde el Enlace de la Autopista Edens hasta la salida de la Calle Ohio. Además, se realizarán trabajos en el túnel de Hubbard's Cave, que atraviesa la Autopista Kennedy desde la Avenida Grand hasta la Calle Wayman.

Estos cambios y desvíos forman parte de las etapas en curso del proyecto, que tiene como objetivo mejorar la infraestructura vial y garantizar un viaje más seguro y eficiente para los conductores. Se espera que el proyecto completo se complete en varios años.

Los funcionarios del Departamento de Transporte de Illinois instan a los conductores a estar preparados para estos cambios y a planificar sus rutas con anticipación. Además, se proporcionará información adicional sobre las próximas etapas del proyecto y su impacto en el tráfico.

En resumen, los conductores de Chicago deben estar preparados para nuevos desvíos y cierres de carriles en la Autopista Kennedy debido a la implementación de un nuevo patrón de tráfico en dirección al centro. Estos cambios, como el cierre temporal de los carriles exprés en dirección al centro durante la noche, buscan mejorar la infraestructura vial, pero pueden afectar el flujo de tráfico. Se recomienda a los conductores que planifiquen sus rutas con anticipación y estén atentos a las indicaciones y señalización en el área de la construcción.