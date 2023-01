Cambio de horario en Chicago: cuándo hay que adelantar una hora el reloj

No hace mucho, a principios de noviembre, los relojes retrocedieron una hora, volviendo al horario estándar a medida que se acercaba el invierno y poniendo fin al periodo de horario de verano para 2022.

Pronto se producirá otro cambio, ya que varios estados, entre ellos Illinois, se adelantan para volver al horario de verano.

Se espera que ese cambio se produzca este año, aunque la legislación sobre si hacer permanente el horario de verano pende de un hilo.

Esto es lo que hay que saber sobre el cambio de relojes para 2023:

¿CUÁNDO ES EL CAMBIO DE HORA?

En cumplimiento de las previsiones de la Ley de Política Energética de 2005, que modificó la Ley de Horario Uniforme de 1966, el horario de verano comenzará el segundo domingo de marzo, que en 2023 caerá el 12 de marzo.

¿CUÁNDO TERMINA EL HORARIO DE VERANO?

El horario de verano terminará a las 2 a.m. del 5 de noviembre de 2023.

¿QUÉ ES EL HORARIO DE VERANO?

El horario de verano es un cambio de los relojes que suele comenzar en primavera y terminar en otoño en lo que suele denominarse "adelanto de primavera" y "atraso de otoño".

Según las condiciones de la Ley de Política Energética de 2005, el horario de verano empieza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre.

En esos días, los relojes se adelantan o atrasan una hora.

Pero no siempre fue así.

Antes, los relojes se adelantan el primer domingo de abril y permanecen así hasta el último domingo de octubre, pero el cambio se hizo en parte para que los niños pudieran pedir caramelos con más luz.

En EEUU, el horario de verano dura un total de 34 semanas, desde principios o mediados de marzo hasta principios de noviembre en los estados que lo aplican.

A algunas personas les gusta atribuir a Benjamin Franklin la invención del horario de verano cuando escribió en un ensayo de 1784 sobre el ahorro de velas y dijo: "Acostarse temprano, levantarse temprano hace a un hombre sano, rico y sabio". Pero aquello pretendía ser más una sátira que una consideración seria.

Alemania fue la primera en adoptar el horario de verano el 1 de mayo de 1916, durante la Primera Guerra Mundial, para ahorrar combustible. El resto de Europa le siguió poco después.

EEUU no adoptó el horario de verano hasta el 19 de marzo de 1918. Fue impopular y se abolió después de la Primera Guerra Mundial.

El 9 de febrero de 1942, Franklin Roosevelt instituyó el horario de verano durante todo el año, al que llamó "horario de guerra". Éste duró hasta el 30 de septiembre de 1945.

El horario de verano no se convirtió en estándar en EEUU hasta la aprobación de la Ley de Hora Uniforme de 1966, que ordenaba la hora estándar en todo el país dentro de las zonas horarias establecidas. En ella se establecía que los relojes se adelantarían una hora a las 2 de la madrugada del último domingo de abril y se atrasarían una hora a las 2 de la madrugada del último domingo de octubre.

Los estados podían seguir eximiéndose del horario de verano, siempre que lo hiciera todo el estado. En la década de 1970, debido al embargo de petróleo de 1973, el Congreso promulgó un periodo de prueba del horario de verano durante todo el año, de enero de 1974 a abril de 1975, con el fin de ahorrar energía.

¿QUÉ PASA CON LA LEY DE PROTECCIÓN DEL SOL?

Según una ley aprobada por unanimidad por el Senado a principios de este año, conocida como Sunshine Protection Act (Ley de Protección del Sol), el cambio estacional de los relojes quedaría efectivamente eliminado en Estados Unidos, salvo en Hawai y partes de Arizona.

A pesar de la aprobación en el Senado, el proyecto de ley se ha estancado en la Cámara de Representantes, donde permanece en un comité a día de hoy.

En general, las opiniones sobre el posible cambio varían.

La Ley de Protección del Sol fue presentada por el senador republicano Marco Rubio, quien sugirió que reduciría la delincuencia, animaría a los niños a jugar al aire libre y disminuiría el riesgo de infartos y accidentes de tráfico.

"La ciencia está demostrando que el cambio de hora es perjudicial", dijo Rubio en el Senado en marzo, informó NBC News.

Un estudio realizado en 2020 reveló que los accidentes de tráfico mortales en EEUU aumentaron un 6% en la semana posterior al inicio del horario de verano. Otros estudios han encontrado que el cambio al ahorro de luz diurna trae pequeños aumentos en las lesiones en el lugar de trabajo y los errores médicos en los días posteriores al cambio. Un estudio de 2019, por su parte, descubrió que el riesgo de ataques cardíacos aumentó en la semana posterior al adelanto del reloj, aunque otras investigaciones no encontraron tal aumento.

Sin embargo, las investigaciones en general son contradictorias, y la Academia Americana de Medicina del Sueño apoya el cambio contrario a la hora estándar permanente, ya que las investigaciones demuestran que el cuerpo funciona mejor con más luz solar por la mañana.

"He recibido llamadas de electores que prefieren la hora estándar permanente porque les preocupa la seguridad de los niños que tienen que esperar demasiado tiempo en la oscuridad durante el invierno para coger el autobús escolar", dijo la diputada Jan Schakowsky, del 9º distrito electoral de Illinois y miembro demócrata de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, donde se tramita actualmente el proyecto de ley.

Schakowsky dijo que también ha escuchado a electores que prefieren horas de luz más largas y, en consecuencia, apoyan el horario de verano permanente.

Aunque la congresista dijo que no parece haber un consenso entre los votantes, afirmó que "sabemos que la mayoría de los estadounidenses no quieren seguir cambiando los relojes adelante y atrás".

Según la AASM, con sede en Illinois, la hora estándar puede estar más alineada con el reloj interno de nuestro cuerpo.

"El ciclo diario de luz y oscuridad naturales es la señal horaria más poderosa para sincronizar el reloj interno de nuestro cuerpo", afirma la AASM. Cuando recibimos más luz por la mañana y más oscuridad por la tarde, nuestro cuerpo y la naturaleza están mejor alineados, por lo que es más fácil despertarnos para nuestras actividades diarias y más fácil conciliar el sueño por la noche". El horario de verano altera nuestro reloj interno, lo que provoca pérdida de sueño y mala calidad del mismo, que a su vez tienen consecuencias negativas para la salud."

"Las ciudades más pobladas también se verían afectadas por mañanas más oscuras: con el horario de verano permanente, el amanecer no se produciría hasta las 8:20 a.m. en Nueva York en enero. En Los Ángeles, el amanecer en enero sería casi a las 8 a.m., y en Minneapolis, el amanecer sería casi a las 9 a.m.".

¿QUÉ ESTADOS APLICAN EL HORARIO DE VERANO?

Prácticamente todos los estados de EEUU respetan el horario de verano, salvo Arizona (aunque algunas tribus nativas americanas sí lo hacen en sus territorios) y Hawai. Los territorios de EEUU, incluidos Puerto Rico, Samoa Americana, Guam y las Islas Vírgenes de EEUU, no observan el horario de verano.

¿QUÉ ES LA HORA ESTÁNDAR?

Según el sitio web Time and Date, la hora estándar es la hora local de un país o región cuando no se aplica el horario de verano.

"Más del 60% de los países del mundo utilizan la hora estándar todo el año", dice el sitio. "El resto de países utilizan el horario de verano durante los meses de verano, generalmente adelantando los relojes una hora respecto a la hora estándar".

Según la AASM, la hora estándar es la que más se ajusta al reloj interno de nuestro cuerpo.

"El ciclo diario de luz y oscuridad naturales es la señal horaria más poderosa para sincronizar el reloj interno de nuestro cuerpo", afirma la organización con sede en Illinois. "Cuando recibimos más luz por la mañana y más oscuridad por la tarde, nuestro cuerpo y la naturaleza están mejor alineados, lo que facilita el despertar para nuestras actividades diarias y el conciliar el sueño por la noche. El horario de verano altera nuestro reloj interno, lo que provoca pérdida de sueño y mala calidad del mismo, con las consiguientes consecuencias negativas para la salud."

¿CUÁL ES MEJOR? ESTO ES LO QUE DICEN LOS EXPERTOS

Independientemente de que el horario de verano sea permanente o de que se imponga el horario estándar, la Dra. Kathy Sexton-Radek, asesora del Comité de Seguridad Pública de la Academia Americana de Medicina del Sueño y profesora de psicología con especial interés en la medicina del sueño en el Elmhurst College, afirma que el cambio de hora puede tener efectos negativos en el organismo.

El cambio puede "desviar o descentrar los sistemas normales que activan las estructuras de nuestra mente, de nuestro cerebro, que nos indican a través de señales hormonales y de la química cerebral cuándo es hora de estar despiertos y cuándo es hora de estar dormidos", declaró a NBC Chicago a principios de este año.

Según Sexton-Radek, estos cambios pueden provocar cambios de humor, fatiga, problemas de concentración, etc.

"La luz es la señal horaria más poderosa para el reloj corporal humano", afirma en un comunicado Erin Flynn-Evans, doctora en ciencias médicas y de la salud y directora del Laboratorio de Contramedidas de la Fatiga del Centro de Investigación Ames de la NASA. "El cambio al horario de verano permanente en invierno provocaría más oscuridad por la mañana y más luz por la tarde, lo que desajustaría el ritmo diario del cuerpo y el horario de las obligaciones sociales rutinarias, como el trabajo o la escuela. Esto podría dificultar el sueño nocturno de la mayoría de la gente, alterar la calidad del sueño y provocar pérdidas de sueño, lo que puede repercutir negativamente en la salud y la seguridad".

Aunque la legislación que está sobre la mesa pretende hacer permanente el horario de verano, la AASM afirma que en su lugar debería adoptarse el horario estándar permanente, entre otras razones para garantizar la seguridad en los desplazamientos matutinos.

"Para los que se desplazan por la mañana y los niños que van al colegio, las mañanas oscuras causadas por el horario de verano permanente plantean numerosos problemas de seguridad", afirma la AASM. "Esto sería especialmente problemático durante los meses de invierno, cuando los días son cada vez más cortos".

"Según algunos estudios, una mayor oscuridad durante los desplazamientos matutinos al trabajo también puede contribuir a aumentar el riesgo de accidentes de tráfico", prosigue la organización.

Los expertos en sueño también sostienen que el horario de verano permanente afectaría "desproporcionadamente" a los habitantes de la parte norte de EE.UU.

"Algunas partes de Montana, Dakota del Norte y Michigan no verían amanecer hasta después de las 9:30 de la mañana durante los meses de invierno", afirma la AASM, si el país adoptara el horario de verano permanente.

"Las ciudades más pobladas también se verían afectadas por mañanas más oscuras: con el horario de verano permanente, el amanecer no se produciría hasta las 8:20 a.m. en Nueva York en enero. En Los Ángeles, la salida del sol en enero sería casi a las 8 de la mañana, y en Minneapolis, casi a las 9".

Los expertos en sueño de la organización continúan diciendo que, en general, los cambios horarios estacionales son desfavorables para la salud. Según la AASM, los cambios se han relacionado con un aumento de los accidentes cerebrovasculares, los ingresos hospitalarios y los episodios cardiovasculares.

"Un estudio encontró una reducción en la tasa de eventos cardiovasculares durante la hora estándar en particular, lo que sugiere que los efectos crónicos del horario de verano pueden conducir a un mayor riesgo de problemas de salud adversos en comparación con la hora estándar", dice.

Según el Departamento de Transporte, el horario de verano tiene una serie de ventajas. El sitio web del DOT destaca las siguientes:

-Ahorra energía. Durante el horario de verano, el sol se pone una hora más tarde por la noche, por lo que se reduce la necesidad de utilizar electricidad para la iluminación y los electrodomésticos. La gente tiende a pasar más tiempo al aire libre por las tardes durante el horario de verano, lo que reduce la necesidad de utilizar electricidad en el hogar. Además, como el amanecer es muy temprano por la mañana durante los meses de verano, la mayoría de la gente se despierta cuando el sol ya ha salido, lo que significa que encienden menos luces en sus casas.

-Salva vidas y evita lesiones de tráfico. Durante el horario de verano, más gente va y vuelve del colegio y del trabajo y hace recados durante el día.

-Reduce la delincuencia. Durante el horario de verano, hay más personas que realizan sus gestiones durante el día que durante la noche, cuando se producen más de