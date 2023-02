Buscan a exestrella de MTV por supuestamente planificar encuentro sexual con una menor en Chicago

Esta historia salió publicada originalmente en NBC 5, cadena hermana de Telemundo Chicago.

Se busca a una exestrella de MTV en el área de Chicago luego de que fuera acusado de tratar de conocer a una menor de edad para tener un encuentro sexual, dijeron las autoridades al emitir una orden de arresto a nivel nacional este martes.

Según la oficina del alguacil del condado de Lake, Connor Smith, de 32 años, de Orland Park, está siendo buscado por supuestamente viajar para encontrarse con un menor, acosar a un menor y difundir material dañino.

Smith participó en la tercera temporada del programa de MTV "Are You the One?" en 2015.

La policía dijo que Smith se comunicó con un detective encubierto en línea durante "las últimas semanas". El detective se hizo pasar por una niña menor de 15 años y durante las conversaciones, Smith supuestamente envió "imágenes y videos sexualmente explícitos de sí mismo" e hizo arreglos para reunirse "para un encuentro sexual".

El 9 de febrero, el día de la reunión programada, los detectives intentaron detener a Smith, pero escapó y huyó en su vehículo, dijo la oficina del alguacil.

Se emitió una orden de arresto a nivel nacional para Smith al día siguiente y un juez del condado de Lake fijó una fianza de $1 millón.

"Smith indicó que se entregaría con la orden de arresto, pero hasta ahora no lo ha hecho", dijo la oficina del alguacil. "Si ve a Smith, no se acerque a él, comuníquese con la jurisdicción policial local donde lo ve", agregó el funcionario.