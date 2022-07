Buscan a sospechoso de agredir sexualmente a una menor en un parque del área de Pilsen

CHICAGO – La policía de Chicago emitió una alerta a la comunidad para notificar a los residentes de Pilsen que oficiales andan buscando a un hombre por acusaciones de agresión sexual a una menor.

Y es que, el pasado lunes dos niñas de 10 años caminaban junto a sus bicicletas en dirección hacia el parque Harrison cuando pasó un hombre desconocido al volante e intentó detenerlas para platicar.

De acuerdo con la policía, las niñas no le habrían hecho caso y continuarían su trayecto hacia el parque.

La policía agregó que las niñas llegaron al parque y estaban acomodando sus bicicletas en el portabicicletas cuando apareció ese mismo individuo y en esta ocasión el hombre le pegó a una de ellas en la parte trasera.

“Eso que pasó sí me puso a pensar mucho, la familia también. Si son niñas deben tener más cuidado también, no dejarlas solas y enseñarles que cualquier cosa sospechosa irse rapidito no hacerle caso a la gente”, dijo José Luis Valdez, residente de Pilsen.

El sospechoso se dio a la fuga y autoridades siguen sin dar con su paradero, por lo que residentes indicaron que estarán más alerta de sus alrededores.

“Pero pues las cosas cambian, ahorita como está la cosa, tiene uno que tener un poquito de precaución”, indicó Valdez.

“Que tengan mucho cuidado, que estén vigilantes, de sus alrededores y de donde anden ellos”, recomendó la residente María Álvarez.

Ante esta situación, autoridades recomendaron estar pendiente de sus alrededores, advertirles a los niños de no hablar con personas extrañas e instruir a los menores de caminar en grupo, entre otros.

Hasta el momento, autoridades continúan investigando este incidente y le piden al público comunicarse con la unidad de investigaciones especiales al número 312-492-3810.