BBB da consejos para evitar estafas en medio de las compras de “Small Business Saturday” y “Cyber Monday”

Con la llegada del Sábado de Pequeños Negocios (conocido en inglés como “Small Business Saturday”) y el Lunes Cibernético (conocido en inglés como “Cyber Monday”), el Buró de Mejores Negocios (BBB, por sus siglas en inglés), compartió varios consejos para comprar sabiamente y evitar caer en una estafa.

Según BBB, “Small Business Saturday” fue creado en 2010 por la compañía de tarjetas de crédito American Express para animar a los compradores a apoyar a las empresas locales y a los minoristas independientes en sus respectivas comunidades.

A continuación, te compartimos cómo aprovechar al máximo el Sábado de Pequeños Negocios, conforme a BBB:

Invite a amigos y familiares a unirse a las compras

Coma en restaurantes locales

Participe en eventos comunitarios

Investigue las tiendas locales antes de salir

Conéctese con empresas a través de las redes sociales y publique con #ShopSmall

En cambio, Cyber ​​Monday, considerado como el día de compras en línea más grande del año, trae una amenaza adicional para las estafas en línea, de acuerdo con el BBB.

“Los días posteriores al Día de Acción de Gracias ofrecen a los compradores de las fiestas grandes oportunidades de ahorro, pero tenga en cuenta que los estafadores trabajarán muy duro para engañarlo con el dinero que tanto le costó ganar", dice Steve Bernas, presidente y director ejecutivo de BBB que atiende a Chicago y el norte de Illinois.

Bernas aconsejó a los compradores a que estén al tanto de los correos electrónicos falsos, los anuncios engañosos, los sitios web falsos y los “precios demasiado buenos para ser verdad”.

A continuación, se enumeran algunas formas en las que, según él, se deberían mantener altos los ahorros y proteger la información personal:

Tenga cuidado con la publicidad engañosa y los sitios web falsos. Si una empresa está vendiendo el artículo más popular del año a un precio que parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Tenga cuidado con la publicidad falsa y vigile de cerca la dirección web en su navegador. A los estafadores les encanta crear sitios web similares que, a primera vista, parecen pertenecer a un minorista de confianza. Asegúrese de que los sitios web utilicen la ortografía correcta del nombre comercial y tengan información de contacto y números de servicio al cliente legítimos.

Compre con vendedores confiables solo en sitios seguros. Tenga cuidado con las empresas con las que no está familiarizado. Consulte su perfil comercial BBB en BBB.org, mire la calificación y lea las reseñas de los clientes. Además, asegúrese de que cualquier página web en la que compre sea segura. Las direcciones web seguras comienzan con HTTPS: // y no solo con HTTP: //. Nunca ponga información personal o de tarjetas de crédito en formularios en páginas web no seguras.

Mantenga actualizado su software antivirus. Asegúrese de tener un software antivirus instalado en su computadora o dispositivo móvil y que esté actualizado. Esto le ayudará a evitar sitios web no seguros y estafas de phishing emergentes, y le ayudará a mantener segura su información personal.

Verifique el precio antes de comprar. Docenas de minoristas en línea afirmarán que tienen el mejor precio en un artículo, pero sus ofertas pueden ser engañosas. Haga su tarea comparando precios. Recuerde que el mejor trato puede no ser el verdadero.

Aproveche las recompensas y los programas de fidelización. Consulte el programa de recompensas de su tarjeta de crédito para conocer las ofertas especiales de puntos que podrían acumularse durante el Cyber ​​Monday y durante las vacaciones. Realizar compras utilizando programas de fidelización; muchos minoristas importantes los ofrecen.

Utilice su tarjeta de crédito. Siempre es mejor realizar compras en línea con su tarjeta de crédito. Si algún cargo sospechoso aparece más tarde, podrá impugnarlo a través de la compañía de su tarjeta de crédito. Las tarjetas de débito no ofrecen la misma protección. Nunca realice compras con vendedores en línea dándoles tarjetas de débito prepagadas o transfiriéndoles dinero.

Comprende las políticas de devolución. Las políticas de la tienda en línea pueden cambiar para las ofertas de Cyber ​​Monday. Lea la letra pequeña antes de comprar. Comprenda la política de devolución o cambio del artículo específico que le gustaría comprar. Tenga en cuenta que es posible que las tiendas no permitan devoluciones de artículos de “venta final” o “liquidación”. Asegúrese de obtener los recibos de regalo, para que el destinatario pueda devolver o cambiar el artículo si es necesario.

Tenga cuidado con las estafas de phishing. Los horarios ocupados y el aumento de las compras hacen que sea más fácil perderse y ser víctima de una estafa de phishing. Esté atento a correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas o cartas no solicitadas. Estos mensajes pueden afirmar que tiene un regalo gratis esperándolo o que hay un problema con la entrega; todo lo que necesita hacer es hacer clic en un enlace o dar su información personal. Ignore la correspondencia sospechosa y las llamadas de números de teléfono desconocidos.

Para reportar una estafa a BBB, visite BBB ScamTracker.