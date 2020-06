Brookfield Zoo reabre con normas de distanciamiento social y reservas en línea

Directivos del zoológico Brookfield anunciaron su plan de reapertura luego de que se vieran forzados a cerrar por la pandemia del COVID-19 hace más de 3 meses.

Añadieron que el primero de julio abrirán solo para los miembros y a partir del 8 de julio para el público en general, pero solo en áreas al aire libre y con reserva previa.

“Estamos ansiosos de darle la bienvenida a nuestros visitantes para que puedan reconectarse con los animales y la naturaleza” dijo Stuart Strahl, presidente de la sociedad zoológica de Chicago.

Para garantizar el distanciamiento social, estarán implementando un sistema de reserva de boletos programados para limitar la capacidad de los huéspedes.

Los horarios de reserva estarán disponibles en incrementos de 20 minutos. Todos los boletos de admisión y estacionamiento deben ser asegurados por los miembros y los visitantes antes de llegar.

Los visitantes pronto podrán reservar sus boletos a través de la página de internet aquí.

Es importante señalar que no se venderán boletos en el sitio. Ademas, no todos los boletos son reembolsables y no se realizarán cambios debido al mal tiempo.

Los visitantes deberán cumplir con los siguientes protocolos:

Se requerirá cubrebocas para visitantes de 2 años en adelante.

Para minimizar el contacto de persona a persona, el zoológico no estará aceptando dinero en efectivo, solo aceptarán transacciones con tarjeta de crédito en carros de comida y bebidas al aire libre, así como quioscos de mercancía.

Para facilitar el distanciamiento social, todos los edificios de animales, restaurantes y tiendas de regalos estarán temporalmente cerrados.

Así mismo permanecerán cerradas las áreas de juego, rociadores de agua y bebederos. El patio de cabras “Hamill Family” también estará cerrado pero los visitantes tendrán la opción de alimentar a las cabras desde un área designada.

Las áreas de alto contacto y los baños se desinfectarán con limpiadores de grado hospitalario y se llevarán frecuentemente.

Las estaciones de desinfección de manos se ubicarán a lo largo de los 216 acres del zoo.

El zoológico no distribuirá su mapa de papel en las puertas, sin embargo, los huéspedes podrán descargarlo del sitio web del zoológico o usar un teléfono para tomar una foto del mapa grande que se mostrará en las entradas norte y sur.

Mientras que al personal del zoológico se le tomará la temperatura al comienzo de cada día de trabajo y deberán usaran cubrebocas y guantes cuando manipulen alimentos o productos.

La limitación al aire libre marca la primera fase del plan de reapertura del zoológico, pero no está claro cuando se reanudará el acceso espacios interiores o si aumentarán la capacidad de asistencia.