Polémica en Brighton Park por contrato de miles de dólares para campamento para migrantes

Documentos obtenidos por el equipo de Telemundo Chicago investiga y NBC 5 Investigates, confirman que la ciudad de Chicago ya firmó un contrato para utilizar una porción de terreno en Brighton Park, para construir un campamento para migrantes.

De acuerdo con el contrato, el sitio ubicado en la 38 y la California fue rentado por un valor de 91 mil 400 dólares por un periodo de 6 meses con opción a ser renovado con un incremento del 3%.

La concejal del distrito 12, Julia Ramírez, dijo sentirse sorprendida por la firma del documento, y por medio de un comunicado dijo lo siguiente:

“La ciudad no me informó que ya se había firmado un contrato. Continúo frustrada y decepcionada de la falta de transparencia con mi comunidad. Me preocupa que se firme o haya firmado un contrato sin que se finalice la evaluación ambiental”.

Este jueves se llevó a cabo una reunión para compartir detalles de cómo va el proceso de Brighton Park, aquí tanto la concejal del distrito 12, representantes de la ciudad y miembros de la comunidad participaron haciendo preguntas sobre el traslado de los migrantes. Sin embargo, lo único que se mencionó del alquiler del terreno fue lo siguiente.

“Aun no tienen un tiempo proyectado de cuando pasarían los inmigrantes, ya que aun están accediendo al sitio, sin embargo si hay resultados favorables serían familias y niños que se moverían al lugar”, dijo el representante de la ciudad, Lory Ann Lypson.

Durante su intervención en el foro, ni Lypson ni la concejal Ramírez abordaron el tema del contrato, que fue firmado el pasado mes de octubre.

Residentes de Brighton Park piden claridad a los oficiales electos.

“Nos deberían haber tomado opinión, estamos en contra de todo esto, no en contra de estas personas, estamos en contra de lo que están haciendo, eso no está bien”, dijo Teresa Mendosa, residente.

“Yo creo que hay algo en común entre residentes, concejales y los que buscan asilo, nadie sabe que está pasando y es porque la ciudad no nos dice que está pasando”, dijo Anthony Moser, residente de Brighton Park.

Recordemos que en una conferencia de prensa realizada este miércoles, el alcalde Brandon Johnson dijo que el tema del refugio aún estaba siendo estudiado, pero no comentó nada sobre la firma del contrato.

Este jueves la oficina de prensa no menciono el tema, porque nadie le pregunto específicamente sobre el contrato.



Intentamos comunicarnos con la concejal Julia Ramírez para preguntarle porque no tocó el tema del contrato en su reunión comunitaria pero no obtuvimos respuesta.