Brandon Johnson y Paul Vallas avanzan a la segunda vuelta por la alcaldía de Chicago

CHICAGO - Residentes de Chicago salieron a las urnas o emitieron su voto por correo para elegir quién será el próximo alcalde de la ciudad.

Con nueve candidatos buscando liderar la ciudad, la lista fue larga y la contienda competitiva.

Ningún candidato recibió el 50% de los votos en esta elección, pero los dos candidatos principales avanzarán a una segunda vuelta, programada para el 4 de abril. Dichos candidatos son: Brandon Johnson, comisionado del condado Cook y Paul Vallas, exdirector ejecutivo de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS).

¿Quién es Brandon Johnson?

Como comisionado del Condado de Cook, Johnson se lanzó a la contienda con respaldos importantes del Sindicato de Maestros de Chicago y la Federación Estadounidense de Maestros. Johnson vive en el vecindario Austin y anteriormente trabajó como maestro en el sistema de Escuelas Públicas de Chicago antes de ser electo miembro de la Junta del Condado de Cook.

Respaldos notables que ha recibido: concejal Pat Dowell, concejal Daniel LaSpata, concejal Carlos Ramírez-Rosa, concejal Rossana Rodríguez-Sanchez, concejal Byron Sigcho-López, concejal Jeanette Taylor, representantes federales Jonathan Jackson y Delia Ramírez, senadora estatal Cristina Pacione-Zayas, representante estatal Lakesia Collins, representante estatal Mary Flowers, representante estatal Will Guzzardi, representante Lilian Jiménez, American Federation of Teachers, Chicago Teachers Union, Illinois Federation of Teachers, SEIU Local 73, SEIU Healthcare, United Working Families

El comisionado del Condado de Cook asegura que de ganar la contienda a la alcaldía su prioridad seria disminuir el crimen.

¿Quién es Paul Vallas?

Vallas es el exdirector ejecutivo de las Escuelas Públicas de Chicago y también participó en varias elecciones estatales, perdiendo las primarias demócratas para gobernador en 2002 y la contienda para gobernador de 2014 como mancuerna Pat Quinn. Vallas ha citado su experiencia en la gestión de grandes distritos escolares y se ha comprometido a realizar cambios masivos en las finanzas de la ciudad, abordar problemas de seguridad pública e integrar a los padres de manera más efectiva en el sistema educativo.

Respaldos notables que ha recibido: concejal Brian Hopkins, concejal Anthony Napolitano, concejal Tom Tunney, Chicago Chapter FOP, International Union of Elevator Constructors Local 2, Chicago Tribune, Gazette Chicago

Por segunda ocasión consecutiva, Paul Vallas aspira a la alcaldía de Chicago.

Alcaldesa Lori Lightfoot acepta su derrota; felicita a Vallas y a Johnson en sus victorias

Lightfoot fue electa alcaldesa en 2019, ganando una segunda vuelta contra la presidenta de la junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, para reemplazar a Rahm Emanuel en el cargo. Lightfoot buscó una reelección, pero no logró obtener los votos suficientes. Ella ahora hace historia en ser la primera titular en no lograr ir a una segunda vuelta.

Antes de su único mandato como alcaldesa, Lighfoot se desempeñó en una variedad de puestos, incluido el de presidenta de la Junta de Policía de Chicago. Ha prometido trabajar para expandir las oportunidades económicas en toda la ciudad y continuar su trabajo para impulsar la educación, la reforma policial y el desarrollo de vecindarios si es electa para un segundo mandato.

