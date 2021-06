Blue Island: video de vigilancia capta impactante robo de auto con violencia

El ataque ocurrió poco antes de la 1 p.m. del lunes pasado en el callejón detrás del restaurante Pollo Locuas en Blue Island.

El video de vigilancia muestra a dos personas en un sedán blanco, y uno de los hombres sale del vehículo y se enfrenta al conductor de una camioneta plateada, que es un empleado del restaurante.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La víctima, identificada como Rogelio, indicó que estaba haciendo una entrega al restaurante cuando fue confrontado por los asaltantes, uno tenía un arma.

"Me dijo: ‘¿qué tienes?” Y pensé que quería dinero o algo así", dijo Rogelio en una entrevista con nuestra cadena hermana NBC 5. “Estaba confundido y pensé que era una persona cualquiera, y luego vi el arma y no me sentí seguro. Simplemente la agarré (el arma) y la alejé de mí ".

Luego se produjo una trifulca cuando Rogelio intentó arrebatarle el arma al agresor. El video muestra al conductor del vehículo blanco restringiendo al empleado. El otro asaltante pateó a Rogelio en la frente, un golpe que dice lo aturdió momentáneamente.

"Estuve inconsciente durante al menos cuatro segundos", dijo.

El asaltante tomó su billetera y llaves, y luego huyó del lugar de los hechos en el vehículo mientras Rogelio corría al restaurante.

“Mi hermana me llamó asustada”, dijo Nubia Chávez, dueña del restaurante. "Me dijo: 'alguien robó tu auto y Roy está herido'".

Chávez señaló que la policía pudo obtener el número de placa del vehículo blanco y determinó que había sido robado el día anterior en Crestwood.

"Fue tan rápido", dijo. “No te dan tiempo para reaccionar. Estaba tan preocupado por Roy, pero afortunadamente todo está bien ".

Chávez publicó el video en las redes sociales y las imágenes se han compartido más de 800 veces. No se han realizado arrestos y las autoridades no han proporcionado más detalles.