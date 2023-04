Blue Cross and Blue Shield de Illinois dejará de cubrir las pruebas de COVID-19 en el hogar una vez que finalice la emergencia federal

Debido a que la emergencia federal relacionada con la pandemia de COVID-19 está programada para vencer el próximo mes, Blue Cross and Blue Shield de Illinois anunció que las pruebas de COVID-19 en el hogar ya no estarán cubiertas cuando finalice la emergencia.

La cobertura de las pruebas PCR COVID-19 y Paxlovid, un medicamento recetado para quienes experimentan síntomas leves a moderados de COVID-19 después de una prueba positiva, ahora dependerá del plan de la persona.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Blue Cross and Blue Shield ha cubierto las pruebas de COVID-19, las visitas relacionadas con las pruebas de COVID-19 y hasta ocho pruebas gratuitas de COVID-19 en el hogar cada 30 días según los requisitos del gobierno federal.

La emergencia sanitaria federal también han hecho que Paxlovid sea gratuito para los pacientes con COVID-19, con la cobertura del medicamento después del vencimiento de la emergencia ahora en manos de las aseguradoras.

Si bien Blue Cross and Blue Shield de Illinois ya no cubrirá las pruebas en el hogar, los planes de seguro de los empleadores que solo son administrados por Blue Cross and Blue Shield y que, de otro modo, son autofinanciados pueden haber optado por una cobertura adicional de las pruebas en el hogar.

Blue Cross and Blue Shield de Illinois, la aseguradora más grande del estado, alienta a quienes tengan preguntas a llamar al número que aparece en el reverso de su tarjeta de identificación de miembro para obtener más información sobre lo que está incluido en su plan.