BBB alerta sobre estafa para vacunados contra COVID-19

La BBB recomienda nunca dar información privada como por ejemplo el número de seguro social, cuenta de banco o el número de la tarjeta de crédito o débito.

También es vital no dar detalles sobre la tarjeta de vacunación. Otra forma de cuidarse de estafas es saber que la lotería de Illinois para personas vacunadas contra COVID-10 "All in for the Win" no pide dinero ni pago para entrar al sorteo.

Si la persona gana la lotería será contactado por el departamento de salud del estado, The Illinois Department of Public Health y recibirá una llamada de notificación del siguiente número (312) 814-3524 o un correo electrónico de IDPH.communications@illinois.gov.