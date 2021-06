Bala alcanza y hiere a una joven de 15 años cerca de la Fuente Buckingham

Una adolescente de 15 años recibió un impacto de bala en su estómago, la noche del jueves cuando iba de pasajera en un auto junto a su familia por el Lake Shore Drive.

Autoridades dijeron que el tiroteo ocurrió a eso 11:45 p.m. mientras el auto de la familia esperaba por el cambio de luz la cuadra 500 de Lake Shore Drive, cerca de la Fuente Buckingham.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Cuando el semáforo cambió a verde, alguien dentro de una Ford Expedition roja comenzó a disparar contra el vehículo y una de las balas alcanzó a la menor.

Su familia la llevó hasta el hospital McNeal en Berwyn, pero de ahí la menor tuvo que ser llevada en condición critica al hospital Loyola en Maywood.

La familia reportó a la policía que ellos no conocen a quien o quienes dispararon contra ellos y que previo al tiroteo no hubo ningún altercado. La Ford Explorer escapó del lugar y por el momento la policía no tiene a nadie bajo custodia.

Este es el segundo acto de violencia con armas esta semana, en el que una adolescente resulta gravemente herida.

La menor recibió un disparo en la cabeza mientras caminaba por la cuadra 1700 West 48th Street.