Baja la asistencia escolar en Chicago por miedo a deportaciones, según reporte

¿Puede el miedo a ser deportado afectar la educación de un niño? En Chicago, muchos padres dicen que sí.

Un análisis de investigación del Chicago Tribune revela cómo las políticas migratorias del presidente Trump están impactando la asistencia escolar.

Durante los primeros días del nuevo gobierno del presidente Trump lo que se vivió en una escuela de La Villita fue miedo e incertidumbre. Algo que, según el Chicago Tribune, dejó algunos salones casi vacíos.

En varias escuelas de Chicago la semana del 20 de enero de 2025 no fue normal. Aunque no hubo agentes de ICE en las escuelas la posibilidad fue suficiente para que muchos, como la hermana de Angélica Escamilla no llevaran sus hijos a clases.

“Por miedo a las redadas con sus papás, no con ellos porque ellos son nacidos aquí”, dijo Escamilla, residente de La Villita.

El miedo no siempre se ve, pero esta vez se pudo contar. Según el Chicago Tribune, los datos muestran una caída generalizada en la asistencia durante la semana de la inauguración del presidente Trump.

En una preparatoria de La Villita la asistencia bajó un 20% comparado al año anterior.

Sylvia Ombriz es consejera para estudiantes de la escuela secundaria La Villita, dice que no solo conoce las cifras, las vio de primera mano.

“¿Sigue pasando eso?, un poco sí, o la gente se lleva todos los documentos porque no sabe si ICE los va a encontrar en el camino”, dijo.

Muchas maestras se quejaban. La abogada Rocío Becerril, quien trabaja con familias de CPS asegura que el impacto va más allá de los números.

“Una niña en Texas de 11 años le hacían bully, ‘te vamos a llamar a ICE’, fue tanto que ella perdió su vida cometió suicidio”, recuerda Becerril.

El caso de Jocelynn Rojo Carranza enlutó a la comunidad de Gainesville, Texas.

Algunos padres dicen que con o sin miedo mandan a sus hijos a la escuela. “Pues sí la llevé, ella tiene que salir adelante, estudiar”, dijo José.

CPS le recuerda que ello no pregunta por el estatus migratorio de sus estudiantes, ni cooperan con las autoridades.

Los contactamos por obtener una reacción a estas cifras, pero no hemos recibido respuesta.