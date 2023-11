Bad Bunny, Creed entre los conciertos más grandes que llegarán a Chicago en 2024

Algunos de los nombres más importantes del mundo de la música llegarán a Chicago en 2024, incluida una banda de rock legendaria diciendo adiós y el artista más transmitido del mundo.

Este último, Bad Bunny, realizará tres shows en el United Center durante el próximo año. Los Eagles también lanzarán su gira de despedida en 2024, llegando al United Center a fines del invierno con Steely Dan.

George Strait y Chris Stapleton tocarán en Soldier Field durante el verano, al igual que Metallica, y Creed irá también a Tinley Park para una gira de reunión.

Aquí hay una lista de algunos de los actos más importantes que llegarán a la zona en 2024.

Alkaline Trio

En gira de promoción de su nuevo álbum, Alkaline Trio visitará el Aragon Ballroom de Chicago el 16 de marzo.

Bad Bunny

La enorme “Most Wanted Tour” del icónico artista llegará a Chicago durante tres días a fines de marzo y se instalará en el United Center del 28 al 30 de marzo.

Creed

La banda llevará su gira Verano del 99 al Anfiteatro Credit Union 1 de Tinley Park el 16 de agosto.

The Eagles y Steely Dan

La gira “Long Goodbye” de los Eagles visitará Chicago solo por una noche, con su parada programada para el 8 de marzo.

George Strait and Chris Stapleton

Las icónicas superestrellas del country llevarán su gira masiva al Soldier Field de Chicago el 20 de julio.

Iron Maiden

El “Future Past Tour” de la banda llegará al Allstate Arena de Rosemont el 24 de octubre.

Madonna

El “Celebration Tour” reprogramado visitará el United Center de Chicago los días 1 y 2 de febrero del próximo año.

Metallica

El M72 World Tour llegará al Soldier Field de Chicago los días 9 y 11 de agosto.

New Kids on the Block

Acompañada por Paula Abdul y DJ Jazzy Jeff, la icónica boy band llegará al Anfiteatro Credit Union 1 de Tinley Park el 15 de junio.

Olivia Rodrigo

Junto a Chappell Roan, el “Guts World Tour” de Rodrigo llegará al United Center de Chicago los días 19 y 20 de marzo.

Sam Hunt

Hunt llegará al Allstate Arena de Rosemont el 24 de febrero con Brett Young y Lily Rose.

Tim McGraw

La gira “Standing Room Only” llegará a Chicago el 31 de mayo de 2024 con McGraw y compañía visitando el United Center.

Zach Bryan

Bryan traerá su “Quittin Time Tour” al United Center durante tres fechas, instalándose del 5 al 7 de marzo.