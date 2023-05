Autoridades alertan de cadena de robos en La Villita y otras áreas de Chicago

Detectives del área cuatro han revelado una alerta comunitaria que advierte a los residentes sobre delincuentes que han atacado a vendedores de comida y a personas cuando salen o llegan del trabajo en la madrugada. Nuestra compañera Priscilla Ferreyra, nos amplía.

“No había armas, me robó así normalmente”, dijo una vendedora ambulante de La Villita que quiso que fuera nombrada como Quina Martínez por motivos de seguridad.

Cuenta que hace un par de meses fue víctima de un robo a plena luz del día de una manera que ni ella podía creer.

“Yo le dije al policía, cómo voy a demostrar que me robó si me robó discretamente me metió la mano en el bolsillo”, comentó.

Por miedo a represalias, prefiere no mostrar su identidad, sin embargo recuerda que aunque estaba contenta de que no fue agredida físicamente, lamenta haber perdido las ganancias de lo que ella considera un buen día de ventas.

Recientemente autoridades mandaron un alerta comunitaria para advertir sobre una cadena de robos que han tenido lugar entre el mes de abril y mayo. Siete robos ocurrieron la madrugada de este martes entre las horas de 3:00am y 6:00am; en los vecindarios de La Villita, Logan Square, Lower West Side y Humboldt Park,

“Yo creo ellos aprovechan la oscuridad de la mañana para hacer sus fechorías”, dijo Rubén Arroyo, residente de la Villita.

De acuerdo con autoridades los delincuentes han atacado a vendedores de comida y a las personas al llegar o salir hacia el trabajo en horas de la madrugada. En ocasiones a punta de pistola despojan a las personas de sus pertenencias.

Por lo que líderes comunitarios dicen estar al tanto y tomar acción. “Nuestros organizadores voluntarios están trabajando con las autoridades para poner más vigilancia. Hay voluntarios que están patrullando ellos mismos”, dijo Baltazar Enríquez, presidente de consejo comunitario de La Villita.

Agregó que el crimen también es resultado de la falta de inversión en las comunidades.“Le decimos a los residentes que tomen cuidado no cargar mucho dinero y tratar de utilizar su tarjeta”

Las autoridades recomiendan lo siguiente:

• Tener cuidado de su entorno

• Estar atento a actividades sospechosas o personas al entrar y salir de su vehículo

• Nunca se resista durante un robo ni persigas a un asaltante que huyó

• Recordar cualquier característica física única del agresor

Y marcar al 9-1-1 de inmediato y permanecer en el lugar cuando sea posible y no tocar ningún tipo de evidencia.