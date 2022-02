Autoridades de Waukegan se disculpan con joven acusado injustamente de intento de asesinato

WAUKEGAN — El alcalde y el jefe de policía interino de un suburbio de Chicago se disculparon con un adolescente que fue acusado injustamente de intento de asesinato por dispararle a un empleado de una tienda a pesar de que en ese momento estaba jugando baloncesto en su escuela secundaria.

En declaraciones separadas, la alcaldesa de Waukegan, Ann Taylor, y el jefe de policía interino, Keith Zupec, señalaron fallas en la forma en que se manejó el caso.

La policía arrestó al joven de 15 años en la escuela secundaria de Waukegan días después del tiroteo del 4 de febrero y le dijeron que lo liberarían si confesaba, dijo Taylor en una conferencia de prensa esta semana. El adolescente indicó que confesó porque tenía miedo, según informó Lake County News-Sun.

El adolescente fue acusado de intento de asesinato el 16 de febrero y puesto en detención juvenil, donde pasó dos días. Fue puesto en libertad después de que los investigadores se dieran cuenta de que no podía haber participado en el tiroteo porque estaba jugando baloncesto en una escuela en Lincolnshire cuando sucedió.

El adolescente “no cometió este delito, ni estuvo involucrado en este delito de ninguna manera y no debería haber sido llevado al centro de detención juvenil”, comentó Zupec en su declaración. Dijo que la ciudad y la oficina del fiscal estatal del condado Lake revisarán el asunto.

Taylor expresó que, como madre, estaba decepcionada por el manejo del caso.

“Cuando me postulé para alcalde, me enfoqué en asegurar que todos en Waukegan sean tratados con dignidad y respeto. Desafortunadamente, en el caso (del adolescente), la ciudad no dio en el blanco”, dijo.

La policía sostuvo que el empleado resultó gravemente herido en el tiroteo.