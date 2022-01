Autoridades de salud de Chicago vigilan la subvariante de Ómicron; lo que se sabe sobre BA.2

CHICAGO – La principal médico de Chicago, la Dra. Allison Arwady, dijo que la ciudad está “vigilando” la variante “ómicron sigilosa”, una subvariante de ómicron también conocida como BA.2.

La subvariante ha sido detectada en más de 40 países, pero ¿qué es y qué significa para la pandemia?

Esta versión del coronavirus, que los científicos llaman BA.2, se considera más sigilosa que la versión original de ómicron porque los rasgos genéticos particulares hacen que sea un poco más difícil de detectar. Algunos científicos temen que también podría ser más contagiosa.

Pero dicen que todavía hay mucho que no saben al respecto, incluso si evade mejor las vacunas o si causa una enfermedad más grave.

“No hay nada que hayamos visto en este momento que genere un alto nivel de preocupación, pero tenga la seguridad de que lo estamos viendo y le informaremos si hay algo de qué estar interesado o preocupado”, dijo el martes la comisionada de salud, la Dra. Allison Arwady.

Según Arwady, BA.2 es una “subvariante” o subtipo de la variante ómicron.

“Sigue siendo ómicron”, comentó. “Es solo... una especie de letras del punto uno versus ciertas letras del punto dos. Es una ligera variación en términos de lo que se está recogiendo, pero quiero dejar muy claro que aún no se ha clasificado como una variante de interés…esto ni siquiera es una nueva variante, simplemente se considera un sabor ligeramente diferente del núcleo y lo hemos visto antes”, puntualizó la Dra. Arwady.

Por ahora, la versión original, conocida como BA.1, y BA.2 se consideran subconjuntos de ómicron. Pero los líderes mundiales de la salud podrían darle su propio nombre de letra griega si se considera una “variante de preocupación” de importancia mundial.

“Cada vez que haya una nueva variante, en primer lugar, obtendremos un nombre”, sostuvo Arwady. “Entonces, si esto es algo de lo que tenemos que preocuparnos, nadie lo llamará 'algo sigiloso', tendría un nombre de letra griega”, añadió.

La Organización Mundial de la Salud clasifica a ómicron en general como una variante preocupante, pero no destaca a BA.2 con una designación propia. Sin embargo, dado su aumento en algunos países, la agencia dice que las investigaciones de BA.2 “deberían tener prioridad”.

Mientras tanto, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido ha designado a BA.2 como una “variante bajo investigación”, citando los números crecientes encontrados en el Reino Unido e internacionalmente. Aun así, la versión original de ómicron sigue siendo dominante en el Reino Unido.

BA.2 tiene muchas mutaciones. Alrededor de 20 de ellos en la proteína espiga que adorna el exterior del virus se comparten con la ómicron original. Pero también tiene cambios genéticos adicionales que no se ven en la versión inicial.

“No está claro cuán significativas son esas mutaciones, especialmente en una población que se ha encontrado con la ómicron original,” comentó el Dr. Jeremy Luban, virólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts.

Hasta el momento, la variante aún no se ha detectado en Chicago, aseguró Arwady.

Desde mediados de noviembre, más de tres docenas de países han subido casi 15,000 secuencias genéticas de BA.2 a GISAID, una plataforma global para compartir datos de coronavirus. Hasta el martes por la mañana, 96 de esos casos secuenciados procedían de Estados Unidos.

“Hasta ahora, no hemos visto que comience a ganar terreno” en los Estados Unidos, indicó el Dr. Wesley Long, patólogo de Houston Methodist en Texas, quien identificó tres casos de BA.2.

El mutante parece mucho más común en Asia y Europa. En Dinamarca, representó el 45% de todos los casos de COVID-19 a mediados de enero, frente al 20% dos semanas antes, según el Statens Serum Institut, que depende del Ministerio de Salud danés.

La rápida propagación de BA.2 en algunos lugares genera preocupaciones de que podría despegar.

“Tenemos algunos indicios de que puede ser tan contagioso o quizás un poco más contagioso que la ómicron (original) ya que puede competir con él en algunas áreas”, señaló el Dr. Wesley Long, patólogo de Houston Methodist en Texas, que ha identificó tres casos de BA.2. “Pero no necesariamente sabemos por qué es eso”.

Un análisis inicial realizado por científicos en Dinamarca no muestra diferencias en las hospitalizaciones para BA.2 en comparación con la ómicron original. Los científicos todavía están investigando la infecciosidad de esta versión y qué tan bien funcionan las vacunas actuales contra ella. Tampoco está claro qué tan bien funcionarán los tratamientos en su contra.

Los médicos tampoco saben con certeza si alguien que ya tuvo COVID-19 causado por ómicron puede enfermarse nuevamente por BA.2. Pero tienen la esperanza, especialmente de que una infección ómicron previa podría disminuir la gravedad de la enfermedad si alguien más tarde contrae BA.2.

Las dos versiones de ómicron tienen tanto en común que es posible que la infección con el mutante original “brinde protección cruzada contra BA.2”, expuso el Dr. Daniel Kuritzkes, experto en enfermedades infecciosas del Brigham and Women's Hospital.

Los científicos realizarán pruebas para ver si los anticuerpos de una infección con la ómicron original “pueden neutralizar BA.2 en el laboratorio y luego extrapolar desde allí”, dijo.

La versión original de ómicron tenía características genéticas específicas que permitieron a los funcionarios de salud diferenciarla rápidamente de delta usando una determinada prueba de PCR debido a lo que se conoce como “falla del objetivo del gen S”.

BA.2 no tiene esta misma peculiaridad genética. Entonces, en la prueba, dijo Long, BA.2 parece delta.

“No es que la prueba no lo detecte; es solo que no se parece a ómicron”, explicó. “No tenga la impresión de que la 'ómicron sigilosa' significa que no podemos detectarla. Todas nuestras pruebas de PCR todavía pueden detectarla”.

Los médicos recomiendan las mismas precauciones que siempre han tenido: vacunarse y seguir las pautas de salud pública sobre el uso de máscaras, evitar las multitudes y quedarse en casa cuando está enfermo.

“Las vacunas aún brindan una buena defensa contra enfermedades graves, hospitalización y muerte”, afirmó Long. “Incluso si ha tenido COVID 19 antes, ha tenido una infección natural, la protección de la vacuna es aún más fuerte, más duradera y, de hecho, es buena para las personas que han estado infectadas anteriormente”, reiteró.

La última versión es otro recordatorio de que la pandemia no ha terminado.

“Todos deseamos que todo haya terminado”, dijo Long, “pero hasta que no vacunemos al mundo, correremos el riesgo de que surjan nuevas variantes”.