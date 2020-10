Restricciones regresarían a Chicago por segunda oleada de coronavirus

La alcaldesa de Chicago advirtió este lunes que algunas restricciones de la fase tres podrían regresar cuando la ciudad entre en lo que llamó era una "segunda oleada" de coronavirus.

"Para luchar aún más contra la propagación del COVID-19, la ciudad está considerando medidas adicionales en los próximos días, incluida la recuperación de las restricciones a las empresas", se lee en un comunicado de la oficina del alcalde publicado este lunes.

En una conferencia de prensa con la intención de "hacer sonar la alarma", la principal médica de Chicago advirtió que la ciudad no esperará hasta el umbral de positividad del 8% exigido por el estado para aumentar las restricciones.

Hace un fuerte llamado a evitar reuniones innecesarias durante el Día de Acción de Gracias y Navidad y alerta sobre el posible regreso de restricciones.

Tanto Lightfoot como la comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, la Dra. Allison Arwady, se negaron a especificar qué restricciones estarían entre las que se reinstalarían.

"Estaremos buscando, ya sabes, tomar decisiones sobre lo que debe suceder en los espacios regulados públicamente, pero lo más importante es el comportamiento de las personas en sus propios hogares y con sus seres queridos", dijo Arwady.

Lightfoot advirtió que si los números continúan aumentando, la ciudad podría ver un regreso a las restricciones de la fase tres.

"No dudaremos en tomar medidas para salvar nuestra ciudad y salvar a nuestros residentes", dijo.

Chicago entró por primera vez en la fase tres a principios de junio, lo que permitió que varias empresas de la ciudad reabrieran siguiendo las restricciones de permanecer en el hogar, pero con límites de capacidad y nuevas pautas.

Una de las diferencias más notables entre la fase tres y la fase cuatro, en la que se encuentra Chicago desde finales de junio, son las limitaciones para restaurantes y bares. Cuando la ciudad entró en la fase tres el 3 de junio, esos establecimientos solo podían operar en servicio al aire libre, una preocupación ya que muchos restaurantes se mantendrían cerrados y otros temen cómo se hará con la llegada del clima más frío.

La ciudad ha estado en la fase cuatro de su plan de reapertura desde el 26 de junio.

Luego, el 24 de julio, los funcionarios de la ciudad cambiaron de rumbo para cerrar el servicio de bar interior, reducir los límites de capacidad en las clases de gimnasia y aumentar otras restricciones a medida que la ciudad continuaba viendo un aumento en su número promedio de casos nuevos diarios.

Lightfoot y Arwady anunciaron el mes pasado que la ciudad aliviaría algunas de las restricciones implementadas para frenar la propagación del coronavirus durante la fase cuatro, permitiendo nuevamente el servicio de bar en interiores y aumentando los límites de capacidad en las empresas, incluidos los restaurantes, entre otros cambios importantes.

Los cambios que entraron en vigor el 1 de octubre incluyeron el aumento de la capacidad interior en restaurantes, centros de salud y fitness, servicios personales, tiendas minoristas no esenciales y todos los demás establecimientos del 25% al ​​40%.

Los bares, cervecerías, tabernas y otros negocios que sirven alcohol sin una licencia de comida también podrían abrir asientos en el interior, cerrados desde fines de julio, con un 25% de capacidad y hasta 50 personas.

Actualmente, Chicago informa un promedio de más de 500 nuevos casos de coronavirus al día, la "tasa diaria más alta desde el final del primer aumento a fines de mayo", señalaron las autoridades.

A partir del lunes, Chicago registraba un promedio de 508 casos nuevos por día en siete días, según el panel de datos de coronavirus de la ciudad. Eso marca un aumento significativo con respecto al promedio móvil de aproximadamente 300 nuevos casos por día que la ciudad estaba viendo solo tres semanas antes, cuando se suavizaron las restricciones.

Las cifras también coinciden con un aumento del 25% en las hospitalizaciones por COVID-19 fuera de la UCI desde el 22 de septiembre, según datos de la ciudad.

"Este es el segundo aumento sobre el que el Dr. Fauci y el Dr. Arwady han estado advirtiendo desde marzo", dijo Lightfoot. "Y ahora estamos en eso".

Dijo que si bien el aumento no es sorprendente, lo atribuyó en gran parte al hecho de que "COVID prospera en espacios cerrados".

"Hemos estado hablando de este tipo de riesgos desde el principio", dijo.

El lunes, Chicago fue incluida en una fase amarilla de advertencia, lo que significa que la ciudad debe "hacer una pausa y monitorear". Si la ciudad alcanza una fase de advertencia roja, eso podría indicar el inicio de retrocesos.

"En este momento, en realidad todavía estamos en la fase en la que estamos en amarillo (pausa y monitorización) porque este aumento ha sido muy rápido", dijo Arwady. "Técnicamente, todavía no tenemos 14 días de ver este aumento. Debido a la forma en que contamos, puede haber ligeros retrasos en términos de cuándo llegan las cifras. Pero con la forma en que se ven las cifras a finales de esta semana, absolutamente van a estar en rojo para los casos con un aumento sostenido de más de 14 días. Estamos viendo un aumento en las hospitalizaciones, todavía no en muertes o visitas a urgencias. Pero de todos modos, esto me tiene a mí y debería tenerlos muy preocupados. "

Para que la ciudad alcance una advertencia roja, se deben cumplir las siguientes métricas:

Cualquier aumento sostenido de casos, hospitalizaciones, muertes y visitas a la sala de emergencias durante al menos 14 días.

Tasa de positividad continua de siete días igual o superior al 10%

Capacidad de hospitalización de: >1280 non-ICU beds >480 ICU beds >360 ventilators

Disminución inexplicable en las pruebas, con menos de 4.500 pruebas por día por debajo de un promedio móvil de siete días.

"Estoy profundamente preocupada por estas tendencias y preocupada de que tengamos un entorno de fatiga COVID en el que las personas no sigan las pautas de salud pública como deberían", dijo Arwady. "A este virus no le importa quién es usted, sólo busca difundirse, y si le damos la oportunidad de hacerlo, lo hará. Lo más preocupante es el hecho de que COVID-19 sigue teniendo un impacto desproporcionado en las personas negras y latinas, y en las que padecen enfermedades subyacentes. Pero estamos viendo un aumento de casos en toda la ciudad y en todas las razas y etnias, por lo que todos debemos volver a dedicarnos a combatir esta epidemia ".