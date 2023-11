Auto Show de Chicago 2024: entradas a la venta, calendario de eventos anunciado

Los boletos ya están disponibles para el Auto Show de Chicago 2024 en McCormick Place, y los organizadores han anunciado una serie de eventos que se llevarán a cabo en torno al espectáculo icónico.

El Auto Show, que se lleva a cabo desde 1901, contará con más de 1,000 vehículos de más de dos docenas de fabricantes, junto con muchas opciones de comida y bebida para que disfruten las familias.

El Auto Show de Chicago 2024 comenzará el sábado 10 de febrero y se extenderá hasta el Día del Presidente el 19 de febrero.

Los boletos ya están a la venta, con precios que van desde $17 para adultos hasta $12 para mayores de 62 años, o niños entre 4 y 12 años. Los niños de 3 años y menores entran gratis.

Las puertas abren todos los días a las 10 a.m., según los organizadores del evento.

Además de la tarifa regular, también se llevarán a cabo varios eventos alrededor del auto show, incluido el evento anual de gala First Look for Charity, programado para el 9 de febrero. Según el sitio web del Auto Show, los boletos cuestan $325 cada uno para la recaudación de fondos.

El 11 de febrero, la carrera “Millas Por Hora”, patrocinada por Toyota, recorrerá el Auto Show a partir de las 8 a.m. Los corredores podrán hacer tanto o tan poco como quieran durante el recorrido de 2.4 millas, y se les anima a intentar terminar varias vueltas.

El evento “Friday Night Lights”, que se completará con degustaciones de cerveza artesanal de cervecerías locales, se llevará a cabo el 16 de febrero.

Puede encontrar más información en el sitio web del Auto Show.