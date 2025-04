Casi tres años después de uno de los tiroteos más mortíferos en la historia de Illinois, se suponía que las víctimas de la masacre en Highland Park tendrían la oportunidad de confrontar al responsable.

Sin embargo, Robert Crimo III no estuvo presente en la corte.

Lo más notorio de esta audiencia es que Crimo III y sus padres no están físicamente en la corte. Ellos están conectados a través de una videollamada de Zoom, pero no los podemos ver.

Para algunos familiares, eso fue lo de menos. Lo importante, dicen, es que finalmente se escuche su voz.

La sala de la corte del condado de Lake se llenó de silencio al iniciar posiblemente una de las audiencias más duras para esta comunidad.

Crimo III el mes pasado se declaró culpable de siete cargos de asesinato en primer grado y 48 cargos de intento de asesinato, todo por lo ocurrido el 4 de julio de 2022.

"Yo no vengo a verlo. Solo quiero ver que se haga justicia. No me importa si está aquí o no. Para él, ni un mensaje. Solo para las otras víctimas: que finalmente vamos a tener un descanso de esto", expresó la hija de una víctima.

Entre las familias que llegaron a escuchar la audiencia de sentencia este primer día están las hijas de Eduardo Uvaldo, un hombre de 69 años quien perdió la vida en el tiroteo.

Sus hijas aseguraron que, aunque la justicia no les devolverá a su padre, esta audiencia les da un cierre.

"Difícil… porque nos quitó a nuestro padre. Pero gracias a Dios ya se va a acabar esto. Ese muchacho va a donde tiene que estar", dijo Carina Méndez, hija de Eduardo Uvaldo.

"Nunca se va a olvidar lo que pasó, pero ya no queremos seguir pensando en él. Solo en los recuerdos de nuestro papá", comentó Susana Uvaldo, hija de Eduardo Uvaldo.

Las cuatro hermanas escribieron una carta que leerán durante la audiencia. En ella describen a su padre como un hombre alegre, cercano, y el pilar de su hogar.

"Mi papá era una persona de pura risa. Era juguetón. Nosotros somos igual que él. Siempre lo vamos a tener presente", dijo una de las hijas de Uvaldo.

Para otras familias, como la de una pareja que murió dejando a un hijo huérfano, esta audiencia también abre la puerta a acciones civiles.

"Con la sentencia, finalmente podremos acceder a información clave que estaba fuera de nuestro alcance mientras el caso criminal seguía activo. Ahora sabremos qué lo influenció, qué consumía, qué señales hubo antes de ese día", compartió el abogado Lance Northcutt.

Sobre la ausencia visible del acusado, el abogado de las familias fue contundente: "Que Crimo no se haya presentado hoy no sorprende a nadie. Es el acto de un cobarde, consistente con alguien que dispara desde un techo oculto a niños y familias", expresó Northcutt.

La audiencia podría durar varios días, ya que más víctimas tomarán la palabra antes de que el juez emita una sentencia final.