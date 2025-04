En la tarde de este martes se llevó a cabo una audiencia en el caso de Kilmar Abrego García en el tribunal de distrito de Maryland.

En esta audiencia la administración Trump aportó información sobre el retorno al país de este salvadoreño, quien fue deportado por un "error administrativo". La Corte Suprema ya se pronunció indicando que el gobierno debía facilitar el regreso de este residente de Maryland.

Este caso ha generado preguntas y preocupación debido a que la Corte Suprema dictaminó por unanimidad que el gobierno debe facilitar el regreso de Abrego García y garantizar que reciba el debido proceso que se le negó.

¿De dónde surgió la polémica?¿Cómo se llegó hasta aquí?

12 de marzo - Kilmar Abrego García es arrestado por ICE en Baltimore, Maryland.

15 de marzo - Abrego García es deportado por error a El Salvador y enviado al Centro de Reclusión contra el Terrorismo (Cecot)

1 de abril - La Casa Blanca admite que Abrego García fue deportado por un “error administrativo”

4 de abril - Un juez federal le ordena a la administración Trump regresar a Abrego García a Estados Unidos en o antes del 7 de abril

10 de abril - La Corte Suprema dictamina unánimemente que la administración Trump debería "facilitar" la liberación de Abrego García

14 de abril - Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, visita la Casa Blanca y dice que no regresará ni liberará a Ábrego García

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que no tenía el poder para devolver a Estados Unidos, a Kilmar Abrego García, quien según el mismo gobierno de Donald Trump, fue deportado por error y se encuentra en una megaprisión.

Ahora, la administración Trump indicó que depende de el gobierno de El Salvador si lo quieren regresar.

Se anticipa que se discuta los datos del caso en una audiencia programada para hoy en la tarde.

"Kilmar si puedes escucharme mantente fuerte. Dios no se ha olvidado de ti. Nuestros hijos preguntan cuándo volverás a casa y oro por el día en que pueda decirles la hora y la fecha de tu regreso a salvo", expresó Jennifer Vásquez Sura, esposa de Abrego García.

Mientras tanto, los abogados del hombre deportado por error estarían dando declaraciones después de la audiencia.

La esposa de Kilmar Abrego García, el hombre quien fue deportado por un "error administrativo" a El Salvador, envió un mensaje este martes a las administraciones de Trump y Bukele para que regresen a su esposo. Agregó que no dejará de luchar hasta que Kilmar regrese a casa y se reúna con su familia.

Es preciso mencionar que otras familias han asegurado que sus seres queridos también han sido deportados por error, pero hasta el momento la Casa Blanca solo ha confirmado la deportación de Abrego García como errónea.

No obstante, más temprano hoy la portavoz de la Casa Blanca defendió el hecho de que Abrego García continúa detenido. "Él es un pandillero de la MS-13. Estaba vinculado al tráfico humano y vino ilegalmente a nuestro país, así que deportartlo de regreso a El Salvador siempre iba a ser el resultado final", sostuvo

En cuanto a quién tiene mayor peso en la toma de decisiones para un caso tan complejo como este, si los jueces (rama judicial) o el presidente (rama ejecutiva), esto dijo el abogado constitucionalista Joseph Malouf.

"El problema que vemos aquí es que vemos un desafío a la Corte Suprema. A ver qué tanto se puede desafiar una orden judicial sabiendo que la manera en que la corte federal enfoca cumplir las órdenes es por medio de los alguaciles federales que trabajan para el Departamento de Justicia. Y con el Departamento de Justicia yo no veo con la secretaria Pam Bondi, no veo que ella vaya a hacer cumplir una orden en contra de la administración eso nos va a dar una crisis constitucional porque no sabes quién es el jefe entonces", dijo Joseph Malouf, abogado constitucionalista.