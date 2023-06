Así cruzaron la meta de la carrera Bank of America Chicago 13.1 en Garfield Park

Los mejores corredores cruzaron la línea de meta en el Bank of America Chicago 13.1 de 2023, y algunos nombres pueden ser familiares para los fanáticos de las carreras de Chicago.

Los excampeones de la maratón del Bank of America Chicago terminaron primeros en las carreras en silla de ruedas y la carrera masculina terminó con solo dos segundos de diferencia.

Daniel Romanchuk, quien ostentó la corona del maratón durante varios años en Chicago, se llevó a casa otro primer puesto, esta vez en la segunda media maratón anual de la ciudad. Terminó con un tiempo no oficial de 43:54.

Justo detrás de él estaba Aaron Pike, también veterano de la maratón de Chicago.

"Siempre es genial venir y competir en Chicago, también es un gran campo", dijo Romanchuk después de su victoria por el primer lugar.

La campeona defensora del maratón de Chicago, Susannah Scaroni, terminó primera en la carrera femenina en silla de ruedas con un tiempo no oficial de 48:22.

"Es un curso tan bueno para un corredor en silla de ruedas", dijo Scaroni. "Carreteras anchas y suaves, los badenes no son ideales, pero no son terribles. El año pasado fue un medio maratón increíblemente rápido, así que creo que todos estábamos emocionados de volver".

El primer corredor en cruzar la línea de meta fue Reed Fischer, un nativo de Minnesota que viajó desde Colorado para la carrera y terminó con un tiempo no oficial de 1:03:02.

"Ha sido genial, ha sido muy divertido. Es una carrera increíble", dijo Fischer, y agregó que "no hay nada como junio en Chicago: agradable, caliente y sudoroso".

Diane Nukuri logró la victoria en la carrera femenina con un tiempo no oficial de 1:15:25.

"Es un parque tan hermoso", dijo Nukuri. "Me divertí mucho. Para mí, no me estaba concentrando en el tiempo. Solo para correr y, como, ya sabes, tenía dos chicas delante de mí y mi objetivo era alcanzarlas a todas". "

Nukuri también notó las temperaturas durante la carrera, pero logró su victoria.

"Se sentía caliente. Creo que comencé a sentirme un poco sobrecalentado alrededor de la milla uno y dije, 'ups'", dijo Nukuri. "Pero, ya sabes, sabía que todos estaban pasando por lo mismo".

El domingo marcó el regreso del Bank of America Chicago 13.1 al oeste de la ciudad luego de su carrera debut el año pasado.

Miles de personas participaron en el evento que comenzó y terminó en el vecindario Garfield Park de la ciudad, en lo que fue un día templado y soleado. Los corredores recorrieron los parques Humboldt y Douglass en un recorrido por varios vecindarios que bordean los bulevares que conectan los tres parques.