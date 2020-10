Segunda ola del COVID-19: experta de Chicago explica por qué debes usar cubrebocas

Las máscarillas han sido un tema de debate durante meses a medida que avanza la pandemia de coronavirus, aún más en este momento que preocupa a los expertos en salud de Chicago e Illinois y que ellos han calificado como una "segunda ola".

A medida que los casos comienzan a aumentar una vez más, la principal funcionaria de Salud Pública de Chicago, la Dra. Allison Arwady, se tomó un tiempo durante una conferencia de prensa el lunes para abordar algunas preocupaciones comunes en torno a los cubrebocas y otras preguntas sobre el coronavirus.

Según Arwady, comisionado del Departamento de Salud Pública de Chicago, "los científicos están de acuerdo en que las máscaras funcionan".

"Las mascarillas reducen absolutamente la posibilidad de transmitir COVID-19 a otros", dijo Arwady. "Incluso hay datos emergentes de que pueden servir de alguna manera para ayudar a protegerlo de contagios de COVID-19. Hay algunos modelos con animales que sugieren que pueden reducir la gravedad de la enfermedad si se contrae, porque pueden entrar menos partículas virales a través de ellas".

Arwady citó un informe reciente de Nature, una revista científica británica, que analizó la eficacia de usar máscaras y también señaló un estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia, que comparó un el traspaso de partículas de un estornudo a través de máscaras de diversos tipos.

En el estudio, las imágenes mostraron gérmenes en el aire de alguien que no usa una máscara, alguien que usa una máscara de tela de una capa como una camiseta, alguien que usa una máscara de tela de dos capas y alguien que lleva una mascarilla quirúrgica.

Las imágenes mostraron que quienes usaban cualquier versión de una máscara vieron menos gérmenes diseminados durante un estornudo comparado con la persona que no la tenía.

La Clínica Mayo también publicó un informe que dice que "las máscaras de tela reducen la cantidad de gotitas respiratorias que una persona libera al aire cuando habla, estornuda o tose".

"Cuando se usa esto, se evita que los gérmenes salgan de su boca", dijo Arwady. "Es una de las cosas más fáciles que puede hacer para proteger a sus seres queridos y proteger a Chicago".

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la guía para usar una mascarilla "se basa en lo que sabemos sobre el papel que juegan las gotas respiratorias en la propagación del virus que causa COVID-19, junto con la evidencia emergente de estudios clínicos y de laboratorio que muestra que reducen el rocío de gotitas cuando se usan sobre la nariz y la boca".

"El COVID-19 se propaga principalmente entre personas que están en contacto cercano entre sí, dentro de unos 6 pies, por lo que el uso de máscaras es particularmente importante en entornos donde las personas están cerca unas de otras o donde el distanciamiento social es difícil de mantener", dijo Arwady.

Arwady abordó otras objeciones comunes que las personas tienen para usar cubrebocas y enfatizó que no reducen los niveles de oxígeno ni aumentan los niveles de dióxido de carbono.

Según la OMS, las máscaras pueden reducir su capacidad para respirar y, por lo tanto, las personas no deben usarlas mientras corren, andan en bicicleta, caminan, etc.

En su lugar, debe intentar mantener una distancia segura de otras personas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el ejercicio es la única circunstancia en la que no se recomienda una mascarilla.

Insistió en que tampoco transmiten el COVID-19 ni hace que el usuario sea más susceptible. "No te puede dar COVID-19 y no te hace más propenso a tenerlo", aseveró.

La forma en se usa una máscara también es importante, dijo Arwady. "Debe cubrir tanto la boca como la nariz (...) Veo a mucha gente, y sé que tú también, con su máscara, moviendo la máscara debajo de la barbilla o simplemente sobre la boca ... boca y nariz".

La doctora enfatizó además que las mascarillas son solo una parte del plan. "Es sólo una estrategia. Es una de las más importantes, pero necesitas usar tu máscara y también cuidar tu distancia y también lavarte las manos", dijo.

Las preocupaciones sobre las mascarillas no fueron las únicas preguntas relacionadas con el coronavirus que Arwady respondió el lunes.

También se refirió a lo que está detrás de la propagación de casos, las tasas de mortalidad y las cifras de las pruebas.

¿Es el aumento de las pruebas la razón por la que los casos están aumentando en Chicago?

Los casos de coronavirus de Chicago están aumentando y también crecen las pruebas, pero los funcionarios de la ciudad dicen que el aumento actual no se puede explicar por un simple aumento en las pruebas.

Arwady dijo que el aumento de las pruebas no equivale al aumento de los casos.

"Las pruebas continúan aumentando en Chicago, sí, pero la cantidad de pruebas necesarias para identificar un caso están disminuyendo", dijo Arwady el lunes.

Además, la tasa de positividad de las pruebas de la ciudad ha vuelto a subir por encima del 5%.

"Trabajamos muy duro todo el verano, lo principal que nos frenaba era que no pudiéramos obtener una positividad de la prueba por debajo del 5%", dijo Arwady. "Y ahora, en solo una semana, hemos visto que el progreso se revierte. Ahora estamos en un 5.4% de positividad en toda la ciudad y algunos códigos postales son mucho más altos".

¿Qué hay detrás de la última propagación del coronavirus en Chicago?

A pesar de las creencias comunes de que los espacios públicos son en gran parte donde se produce la propagación del coronavirus, los funcionarios de Chicago dicen que las tendencias recientes muestran un cambio hacia la transmisión en el hogar.

"Dos de cada tres habitantes de Chicago diagnosticados con COVID-19 nos dicen que conocen a la persona que probablemente los infectó", dijo Arwady. "La gente se preocupa mucho por estar fuera de casa en multitudes, en el CTA, caminando por la calle, y es absolutamente posible que se infecte. Pero les diré que no es lo que vemos conduciendo infecciones. Incluso los sistemas de tránsito alrededor del mundo no se ha demostrado sea el principal signo de propagación que esperábamos. Y creo que eso se debe a que cuando las personas están al aire libre, piensan en el COVID-19, usan su máscara, intentan para mantener la distancia, se lavan las manos, porque por naturaleza, nos preocupamos más por personas que no conocemos".

Pero datos recientes han demostrado que la propagación de contactos cercanos dentro de los hogares ha estado impulsando los últimos picos.

"Donde vemos la propagación de COVID-19 es donde bajamos la guardia, donde literalmente bajamos nuestra máscara, porque nos sentimos cómodos con aquellos a quienes amamos", dijo Arwady. "Pero el virus solo busca oportunidades para propagarse. Y los habitantes de Chicago también nos dicen que tres de cada cuatro de estas interacciones cercanas tuvieron lugar en casa".

Arwady instó a los residentes a no invitar a nadie a sus casas o apartamentos ni a celebrar reuniones que no sean esenciales.

¿Cuántas personas mueren de coronavirus?

"Si escucha a la gente decir que no tenemos que preocuparnos por el COVID-19 porque las personas no se enferman gravemente, no son admitidas en el hospital, o no se están muriendo, no lo crean", dijo Arwady.

Si bien el reciente aumento en los casos de coronavirus no ha provocado un aumento importante en las muertes u hospitalizaciones, los expertos médicos de Chicago dicen que es probable que se produzca un repunte.

"Todavía no hemos visto aumentos importantes en las hospitalizaciones, aún no hemos visto aumentos importantes en la UCI, aún no hemos visto aumentos importantes en las personas que usan el ventilador o en las personas que mueren, pero eso se debe a que esos indicadores tardan en aparecer". Dijo Arwady. "Los casos aumentan primero y luego, desafortunadamente, comenzamos a ver estos aumentos".

Hasta el lunes, Chicago registraba un promedio móvil de 7 días de 508 casos nuevos por día, según el panel de datos de coronavirus de la ciudad. Eso marca un aumento significativo con respecto al promedio móvil de aproximadamente 300 nuevos casos por día que la ciudad estaba viendo solo tres semanas antes, cuando se suavizaron las restricciones.

Las cifras también coinciden con un aumento del 25% en las hospitalizaciones por COVID-19 fuera de la UCI desde el 22 de septiembre, según datos de la ciudad.

La Dra. Nancy Glick, especialista en enfermedades infecciosas del Sinai Health System, informó que el sistema de salud está comenzando a ver un aumento en los casos.

"Hasta hace unas dos semanas, las cifras habían sido bastante bajas y realmente no veíamos muchos casos", dijo Glick el lunes. "Hace dos semanas, las cosas cambiaron. Ahora hemos reiniciado nuestros equipos multidisciplinarios de ronda COVID-19 todos los días para asegurarnos de que las personas estén siendo monitoreadas y obtenhan el mejor tratamiento posible. Hemos visto a varias personas de la misma familia, el mismo hogar, venir a hospital enfermo con COVID-19, requiriendo hospitalización. Esto puede ser devastador para los pacientes y sus familias que pueden tener un miembro de su familia en la unidad de cuidados intensivos, otro miembro de la familia y la unidad médica pero no pueden verse. como trabajador de la salud, es difícil ver esta investigación. Creo que muchos de nosotros en el sistema de atención médica ... nos sentimos abrumados por la primera ola de COVID. Y ver que comienza de nuevo, es realmente aterrador ".

Arwady advirtió que, si bien los números aún no han alcanzado un aumento en los casos, cree que se avecina un aumento.

"Si no podemos cambiar las cosas, desafortunadamente espero ver resultados aún más serios en las próximas semanas", dijo.