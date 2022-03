Arrestan a sospechoso de robar en una iglesia en Humboldt Park

CHICAGO – La policía de Chicago tiene bajo arresto a una persona sospechosa de robar dentro de una iglesia ortodoxa ucraniana ubicada en Humboldt Park.

El departamento de policía identificó al sospechoso como Torribio Mora, de 20 años, quien fue acusado de un cargo de robo en un lugar de culto, un cargo de daño a la propiedad y un cargo de allanamiento de morada.

Mora fue señalado como el presunto responsable de romper una ventana en el costado de la iglesia Holy Protection Parish of the Orthodox Church of Ukraine para ingresar y llevarse varios artículos.

Conforme a las autoridades, Mora fue arrestado dentro de la iglesia alrededor de la 1:36 a.m. del sábado, unos 45 minutos después del robo. La iglesia está localizada sobre la cuadra 900 de N. Washtenaw Ave.

Hasta el momento, la policía no ha dado más detalles sobre el robo y Mora permanece bajo custodia.