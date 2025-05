Arrestan a hombre tras “grave” colisión que dejó heridos a un equipo de béisbol en Indiana

Un hombre de un suburbio de Chicago fue arrestado tras un accidente con lesiones corporales graves que involucró a un autobús escolar en el noroeste de Indiana el jueves, que cerró las carreteras durante horas y dejó al menos nueve personas heridas, incluyendo estudiantes atletas que se dirigían a un partido deportivo.

Shawn Wesly Russell Akison, de 41 años y residente de Romeoville, fue detenido en el lugar y trasladado a un hospital cercano para recibir tratamiento, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de La Porte. Tras recibir el alta médica, fue trasladado a la Cárcel del Condado de La Porte y se le acusó de imprudencia criminal, un delito grave de nivel 5. Permanece detenido en la cárcel con una fianza pagada solo en efectivo, según las autoridades.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:13 p.m. del jueves, cuando agentes del Condado de St. Joseph fueron trasladados a la zona de la Ruta Estatal 2 y la US 20 tras recibir informes de que alguien conducía un camión de carga de forma imprudente. Se intentó detenerlo, informaron las autoridades, pero el conductor, posteriormente identificado como Akison, no cedió el paso. Akison continuó su viaje hacia el oeste por la Ruta Estatal 2, informaron las autoridades. Minutos después, los agentes respondieron a un accidente de varios vehículos en la US 20 y Fail Road, donde el camión chocó contra un vehículo comercial y dos minibuses que transportaban a estudiantes atletas y entrenadores del equipo de béisbol de la escuela secundaria New Prairie.

Según las autoridades, los miembros del equipo se dirigían a un partido programado para la tarde del jueves.

Al menos nueve personas resultaron heridas en el incidente, incluyendo dos entrenadores y siete estudiantes atletas, informó la policía. Varias de las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos, mientras que otras recibieron atención médica en el lugar. Un estudiante atleta fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano para recibir tratamiento, agregaron las autoridades.

"Inmediatamente después del accidente, comenzamos a comunicarnos con los administradores de la Corporación Escolar Unida de New Prairie", declaró el capitán administrativo Derek J. Allen en un comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de La Porte. "Las actualizaciones a los funcionarios escolares continuaron hasta la noche de anoche y continuarán hoy y durante todo el fin de semana".

“Les pedimos sus pensamientos y oraciones por todos los heridos, sus familias y amigos, y por toda la comunidad escolar”, dijo el Capitán Allen.

Los informes toxicológicos estaban pendientes y la investigación estaba en curso, según informó la policía.