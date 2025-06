Arrestan a inmigrantes en citas migratorias en Broadview tras recibir mensajes de ICE

Este Día de los Padres, decenas de personas fueron citadas en el centro de procesamiento de inmigración en Broadview para revisar sus casos de inmigración. Ante el temor de la comunidad por las detenciones y deportaciones, organizaciones y abogados estuvieron a las afueras ofreciendo asesoría legal y recursos.

Aunque la mayoría de las personas citadas regresaron a casa, en algunos casos no corrían con la misma suerte.

Sin saberlo, estos son los últimos momentos juntos para esta familia este Dia de los Padres, minutos antes de que a Jose Manuel Cardenas, originario de Colombia, entrara a su cita de inmigración, pero nunca salió porque fue detenido.

“No tenemos un abogado, no tenemos dinero para pagar un abogado, ni si quiera para que al menos diga que él se quiere ir por su voluntad porque el no le ha hecho nada a nadie. Si le dieran la oportunidad a él, ya mañana mismo se va pero no se porque lo tienen que detener así”, dijo la hija del inmigrante arrestado.

Según cuenta la familia, al entrar se le informó que tenía una orden de deportación acelerada, de la cual según ellos, no tenían conocimiento.

En cambio, otra familia agradece poder regresar a casa juntos.“Pensaba que iban de pronto a separarme quizás de mi hija y mi esposa, que de pronto nos fueran a deportar", dijo Norvey Valencia, inmigrante citado al centro de procesamiento en Broadview.

Cuenta que fueron citados por medio de un mensaje de texto al centro de procesamiento en Broadview, Illinois presuntamente para hacer una revisión de su caso de inmigración junto con su esposa.

Al no tener representación legal, está familia agradece el apoyo que recibieron por medio de los abogados y organizaciones que estuvieron a las afueras del edificio ofreciendo apoyo de manera gratuita durante todo el dia.

“Es difícil, aunque pues yo soy una mujer de fe, confío en Dios, pues solo Él nos ha ayudado. Doy gracias a Dios por las personas que están aquí para ayudarnos”, dijo Marta Arango.

Otra inmigrante, quien no quiso compartir su identidad por seguridad, salió de su cita con un grillete de monitoreo. “No se por cuánto tiempo, pero prefiero esto a que me deporten", dijo.

“Lo que están haciendo es buscando forma de negar derechos y deportar a las personas y estamos aquí para pelear contra este ataque a estos inmigrantes", dijo Kalman D. Resnick, abogado de inmigración.

Decenas de personas que fueron citadas este domingo, la gran mayoría regresaron a casa, sin embargo algunos abogados presentes dicen que se realizaron tres detenciones.

Nos comunicamos con ICE para obtener confirmación y una declaración del motivo por la que fueron citados aquí el fin de semana, pero hasta ahora no hemos obtenido respuesta.

Citaciones migratorias en fin de semana de protestas

En medio del temor por las redadas de ICE en varias ciudades del país, incluyendo Chicago, algunos inmigrantes dicen haber recibido mensajes de texto en los que se les llama a presentarse ante las autoridades migratorias este fin de semana.

Los mensajes de texto enviados a personas en Chicago dicen:

“Por favor, preséntense en la Oficina Local de Chicago ubicada en 1930 Beach Street, Broadview, Ill 60155, entre las 8:00 am y las 4:00 pm el sábado 14 de junio o el domingo 15 de junio. No presentarse según las instrucciones será una infracción”.

Abogados de inmigración en Chicago confirman que mensajes similares se han enviado a inmigrantes en otras ciudades del país.

“Una organización socia en Chicago mencionó que también están recibiendo informes sobre esto. Hemos escuchado que personas no ciudadanas en San Francisco, Seattle y Filadelfia han recibido mensajes de texto similares”, dijo Vanessa Dojaquez-Torres, de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.

Algunas personas que han acudido a citas migratorias tanto en oficinas de control de ICE como en las cortes han sido arrestadas, lo que ha generado el temor en la comunidad.

A principios de junio oficiales de ICE se enfrentaron con activistas en el South Loop de Chicago cuando arrestaron a algunas personas que acudían a citas programadas de inmigración.

“No puedo confirmar que todas esas personas sean detenidas, pero parece muy probable que suceda. Si las personas aún están en proceso de deportación activo, deberán completarlo mientras están detenidas”, dijo Dojaquez-Torres.

Agrega que algunas personas también están siendo deportadas a través de las decisiones exprés.

“Hemos recibido muchos informes de personas a las que se les concedió la Suspensión de Deportación o protección bajo la Convención contra la Tortura que están siendo deportadas a terceros países (países donde no se les concedió protección). También estamos viendo que el ICE está deportando a muchas personas mediante deportación acelerada, si el DHS considera que cumplen los requisitos para ese proceso”, dijo.

Chicago se unió a miles de localidades en EEUU en donde miles de personas salieron a marchar en contra del gobierno de Donald Trump.

Según la policía de Chicago, al menos 15,000 personas se manifestaron en el centro de la ciudad de manera pacífica como parte de la iniciativa nacional “No Kings Day”. Reportaron solo una detención a una persona que agredió a un oficial de policía.

Los operativos y detenciones de ICE en las últimas dos semanas han aumentado el temor entre la comunidad inmigrante del área de Chicago.

Entre las consecuencias, organizaciones proinmigrantes, dicen que algunos trabajadores han dejado de presentarse en sus lugares de trabajo por temor a ser detenidos.

Organizaciones denuncian que el miedo a redadas de ICE en el área de Chicago hace que los trabajadores se ausenten de sus empleos.