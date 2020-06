Arrestan a hombre por presunto crimen de odio en River Forest

La policía del suburbio de River Forest presentó cargos de odio contra un hombre que supuestamente agredió públicamente a una joven afroamericana el miércoles al exterior de un supermercado Jewel/Osco.

El altercado captado en video propició una investigación de las autoridades y el arresto de Robert Palley, de 61 años quien es acusado de un crimen de odio y de agresión.

La mujer que hizo pública su denuncia por medio de Twitter aseguró que Palley la atacó y la insultó con una palabra altisonante en contra de las mujeres haciendo referencia a su raza.

La denunciante añade que Palley presuntamente dijo que “esa era la razón por la que los afroamericanos estaban muriendo”. Autoridades dicen que testigos llamaron al 911 para reportar lo ocurrido y que Palley fue arrestado en la escena.

“Si bien me complace que este incidente haya resultado en cargos contra el presunto delincuente, también me entristece y me indigna que este incidente haya tenido lugar en nuestra comunidad. Cualquier incidente relacionado con el odio está mal. les puedo decir que no lo toleraremos en River Forest", aseguró Catherine Aducci, presidenta de la Villa de River Forest.

Intentamos comunicarnos con Granite Realty Partners, una agencia de bienes raíces en la que según récords públicos aparece Palley como presidente, sin embargo, nadie contestó a nuestras llamadas. La página web de la compañía asimismo fue desactivada.

La mujer cuya identidad se desconoce por el momento, agradeció a través de las redes sociales el apoyo que recibió de la comunidad y dijo estar complacida por las acciones que tomó la policía en este caso. Telemundo Chicago le solicitó una entrevista, por el momento no ha respondido.