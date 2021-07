Arranca Lollapalooza pese al alza de casos de Covid-19 en Chicago

Por primera vez desde que comenzó la pandemia se va a celebrar el festival Lollapalooza en el Parque Grant, pero reina la preocupación entre residentes y profesionales de la salud ya que en Chicago siguen en aumento los casos positivos al coronavirus.

La doctora Emily Landon, epidemióloga de la Universidad de Chicago dijo el lunes que considera que el festival no debe de realizarse, ya que podría ser una amenaza a la salud pública y dice que todo se trata de dinero.

“Parece que la única opción en estos momentos sería cancelar el festival y eso no va a pasar porque representaría una gran pérdida económica”, dijo la Dra. Landon.

La Dra. Landon, epidemióloga de la Universidad de Chicago considera que el festival de 4 días no debe realizarse, ya que podría ser una amenaza a la salud pública y dice que todo se trata de dinero.

Las reacciones de la alcaldesa Lori Lightfoot no se hicieron esperar y reaccionó diciendo: “Qué Dios bendiga a la doctora Landon, pero no estoy de acuerdo, ella ha dicho muchas cosas durante los pasados 16 meses con los que tampoco he estado de acuerdo y en quien realmente confío es la doctora Allison Arwady, nuestra directora del departamento de salud pública quien ha estado trabajando con los organizadores de Lollapalooza”.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Entre tanto para poder ingresar al festival, los asistentes tendrán que cumplir con ciertos requisitos y protocolos sanitarios. Todas las personas vacunadas deberán presentar una copia impresa o su tarjeta de vacunación.

Aquellos que no estén completamente vacunados, tendrán que presentar una prueba negativa de Covid-19 realizada en o no más dentro de las 72 horas posteriores a la entrada y deberán utilizar cubrebocas en todo momento.

La ciudad también advirtió que aquellos que se quieran pasar de listos con documentos falsos, enfrentarán serias consecuencias y podría ser sometidos a una investigación federal.

"El FBI Chicago le recuerda al público que la creación, compra o venta de tarjetas de vacunación falsa por individuos es ilegal, peligrosa y se castiga con multas significativas y tiempo en prisión".

Cualquiera que tenga información sobre la creación o venta de tarjetas de vacunación falsas debe de reportarlo al 1-800-call-fbi. Las pistas anónimas deben de enviarlas a tips.fbi.gov”, dijo el FBI en un comunicado.

Los organizadores del festival exhortan a las personas que presenten síntomas del virus o que hayan resultado positivo al Covid-19 en los pasados 14 días que no asistan.

Además, explicaron que si una persona da positivo por Covid-19 dentro del período de 72 horas, los organizadores señalaron que se le permite un reembolso enviando los detalles del boleto a info@lollapalooza.com.

Cierres de calles en el centro de Chicago

Balbo Drive y Jackson Drive desde Columbus Drive hasta Lake Shore Drive estarán cerradas, según la Oficina de Comunicaciones y Manejo de Emergencias de Chicago o OEMC.

Balbo Drive y Jackson Drive, desde Michigan Avenue hasta Columbus Drive, estarán cerradas a partir del lunes a las 8 p.m. hasta el 2 de agosto debido a la configuración de Lollapalooza, indicó Chicago OEMC.

OEMC también señaló que Columbus Drive, desde Monroe Street hasta Roosevelt Road, estará cerrada a partir del lunes a las 8 p.m. hasta el 2 de agosto debido al festival en Grant Park.

Lollapalooza se llevará a cabo a plena capacidad el próximo fin de semana en el Parque Grant, del 29 de julio al 1 de agosto y la cartelera incluye artistas como Foo Fighters, Post Malone, Tyler the Creator y Miley Cyrus. Otros artistas programados para actuar incluyen a DaBaby, Marshmello, Illenium, Journey, Megan Thee Stallion y Roddy Ricch.

Prueba negativa, tarjeta de vacunación, uso de cubrebocas entre otros: lo que debes saber si piensas asistir al festival del 29 de julio al 1 de agosto.