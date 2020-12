Guía de lo que puedes ver y hacer esta Navidad en Chicago

Aunque la pandemia de coronavirus ha cambiado el aspecto de la temporada navideña, todavía hay muchas actividades para disfrutar en el área de Chicago este mes.

Desde visitar a Papá Noel hasta disfrutar de numerosos espectáculos de luces, las personas aún pueden encontrar nuevas formas de recibir las fiestas durante todo diciembre.

Aquí te dejamos una lista de cosas que puedes hacer en el área de Chicago esta temporada:

Visita a Santa Claus en persona o virtualmente

Varios centros comerciales en el área de Chicago continúan la tradición de recibir a Santa Claus en persona este año con protocolos de distanciamiento social establecidos.

Algunos centros comerciales de la zona están trasladando las visitas de forma virtual, junto con varios sitios web, que animan a las familias a charlar con Santa y la Sra. Claus en línea.

Da clic aquí para encontrar una lista de algunos centros comerciales y sus planes para las fiestas en el sitio de NBC5.

ZooLights en Lincoln Park

Lincoln Park Zoo anunció que las instalaciones permanecerán abiertas durante todo diciembre para sus Zoolights y cerrarán el 4 de enero de 2021.

En su vigésimo sexto evento anual, ZooLights abrió sus puertas en Chicago el 20 de noviembre por $ 5 por persona. El evento continúa ejecutándose casi todos los días a partir de las 4 p.m hasta el 3 de enero de 2021.

"ZooLights contará con cientos de exhibiciones luminosas e increíbles actividades de temporada, todo bajo el resplandor de millones de luces iluminadas, además de una capacidad de admisión reducida para mantener a su familia segura", se lee en el sitio web del zoológico.

Todos los eventos festivos tendrán reservas limitadas o boletos disponibles. Los boletos están disponibles en lpz.eventbrite.com.

Arte en el MART a lo largo del río Chicago

Aunque las presentaciones en vivo se detuvieron este año debido al coronavirus, los habitantes de Chicago aún pueden ver un espectáculo a lo largo del río en Wacker Dr. entre Wells y Lake St.

Art on theMART presenta videos coloridos de 25 pisos de altura en el frente del Merchandise Mart, que las personas pueden ver sin cargo cada noche a las 7 p.m.

Aunque no se requieren boletos, todos los visitantes deben usar macarillas y cumplir con las regulaciones de distanciamiento social. Según las pautas COVID-19 de la ciudad de Chicago, no más de 100 personas pueden estar en el embarcadero de Riverwalk.

Según el sitio web, Art on theMART es la proyección de arte digital permanente más grande del mundo.

Atrapa la iluminación en Morton Arboretum

El espectáculo anual de luces Illumination: Tree Lights en The Morton Arboretum se reinventará este invierno debido a las precauciones contra el coronavirus.

El espectáculo de luces de 30 a 40 minutos de duración incorporará una nueva experiencia de conducción con color, luz y música, según Morton Arboretum.

Los boletos cuestan $ 39 por automóvil para miembros en una "noche pico" y $ 29 en una noche estándar. Los huéspedes pueden esperar pagar $ 49 por automóvil en una noche pico y $ 39 en una noche estándar.

Las entradas se pueden comprar para los miembros aquí y los invitados aquí.

Mira el espectáculo de luces de Olaf en Elmhurst Home

"Olaf's Winter Spectacular", el espectáculo musical de Disney y luz gratis en una casa de Elmhurst, continúa esta semana.

Los personajes de Frozen de Disney Olaf y Sven se pueden escuchar desde 760 Hillside Ave. en Elmhurst. Los vehículos pueden estacionarse fuera del césped delantero brillantemente iluminado y sintonizar una estación de radio local para escuchar una actuación navideña personalizada.

El espectáculo de luces se puede disfrutar cada media hora a partir de las 5 p.m. y hasta las 10 p.m. durante 15 minutos.

Disfruta del árbol de Navidad y los ventanas navideñas de Macy's

Aunque Santa no hará acto de presencia en el escaparate de Macy's en Chicago, los compradores aún pueden disfrutar del "Gran árbol" de nuevo para las fiestas.

El árbol de Navidad de Macy's seguirá siendo la pieza central de la ubicación de Chicago State Street, donde los clientes pueden tomar fotografías hasta el 3 de enero de 2021.

El tema de la 53ª ventana anual de vacaciones de Macy's honrará a los socorristas y trabajadores esenciales durante la pandemia de coronavirus como un "gracias", se informó mediante un comunicado de prensa.

"Esta temporada navideña, Macy's celebrará el espíritu innegable de los socorristas, los trabajadores esenciales, los manifestantes por la igualdad y los habitantes de Chicago que mostraron su valor, buen humor y espíritu de esperanza durante un año tumultuoso en una serie de escaparates en forma de agradecimiento", dijo la empresa.

Macy's anunció que su mensaje navideño este año es "Thank You, Gracias, Merci,", brindando expresiones de gratitud en varios idiomas.

Los aparadores permanecerán en exhibición hasta el 3 de enero de 2021.

Visita el Christkindlmarket Virtual

Dado que las multitudes no pueden reunirse para el Christkindlmarket de Chicago de este año, los visitantes aún pueden mantener la tradición desde la comodidad de sus propios hogares.

Por primera vez en la historia, el mercado albergará un "Hogar para las vacaciones" virtual de Christkindlmarket, que incluye compras en línea, eventos y actividades familiares hasta fines de diciembre, según el sitio web.

Puedes visitar dando click aquí para comprar y participar en eventos en el mercado virtual esta temporada de fiestas.

Patinaje sobre hielo en Maggie Daley Park

La cinta de patinaje sobre hielo de Maggie Daley Park permanece abierta esta temporada navideña con un requisito de reserva para garantizar el distanciamiento social.

El patinaje sobre hielo no estará disponible en Millennium Park este año, pero los habitantes de Chicago aún pueden disfrutar del icónico árbol de Navidad desde lejos.

El árbol se puede ver en Millennium Park desde Michigan Avenue y Washington Street. El parque está abierto todos los días de 8 a.m. a 9 p.m. diariamente para grupos de 10 personas o menos, se requiere cubrición facial y distanciamiento social.

Conduce Let It Shine Light Show en Northbrook

Puedes visitar Northbrook Court en diciembre para el recorrido en automóvil de Let It Shine y disfrutar de un espectáculo de luces navideñas desde el automóvil.

El espectáculo de luces está abierto de 4:30 p.m. a 10 p.m. de lunes a viernes y de 4:30 p.m. a 11 p.m. sábados y domingos. Let It Shine estará cerrado el día de Navidad.

Los boletos deben comprarse con anticipación, cuestan $ 29.99 para los días de entre semana y $ 39.99 los fines de semana. El boleto también ofrece ofertas exclusivas en lugares como Aveda, California Pizza Kitchen y Crate and Barrel, entre otros.

Para boletos para Let It Shine, da clic aquí.

Jack Frost Winter Walk y Christmas Tree Farm

Ubicados en la cervecería Goose Island de Chicago, Jack Frost Winter Walk y Christmas Tree Farm también se reinventarán este año debido al coronavirus.

Debido a las mitigaciones estatales y de la ciudad, los visitantes solo pueden pasar 1 hora y media dentro de la caminata sin comidas ni bebidas del exterior.

Los visitantes también deben seguir pautas adicionales, como usar mascarilla y compras sin efectivo.

"Elija un árbol de Navidad perfecto, disfrute de un momento memorable en Instagram o simplemente salga de la casa y tome un poco de aire fresco en una noche perfecta de invierno, mientras explora el sendero del árbol de Navidad más grande y único en el centro de Chicago",se lee en el sitio web. Información aquí.

Christmas Around the World y Holidays of Light Tours

El Museo de Ciencia e Industria de Chicago no ha abierto sus puertas esta temporada navideña debido al COVID-19, pero ha abierto los recorridos virtuales Christmas Around the World y Holidays of Light hasta el 24 de diciembre.

"Hoy, la querida celebración anual del Museo presenta un Gran Árbol de cuatro pisos, de piso a cúpula, rodeado por un bosque de 40 árboles y exhibiciones decoradas por voluntarios para representar las tradiciones navideñas de culturas de todo el mundo", se lee en el sitio web.

El museo ofrecerá su próximo recorrido en vivo gratuito de 45 minutos el jueves, de víspera de Navidad, a las 4:30 p.m.

La exposición presentará tradiciones navideñas de casi 40 países, incluidos Noruega, China, República Checa, Kenia, Ecuador y otros. También se presentarán varios días festivos, como Kwanzaa, Hanukkah y Diwali. Pulsa aquí para ver.

Espectáculo de luces navideñas desde el automóvil en Pingree Grove

Pumpkin Patch y Apple Orchard de Goebbert en Pingree Grove abrieron el Chrsitmas Light Show 2020 para una experiencia de vacaciones desde el automóvil.

El espectáculo de luces se extenderá hasta el 3 de enero de 2021 todas las noches, excepto los lunes. Los autos pueden circular de martes a jueves y domingos de 5 p.m. a 10 p.m., además de viernes y sábado de 5 p.m. a 11 p.m.

Para un vehículo unifamiliar, un boleto cuesta $ 20. Para una limusina, autobús de enlace o "vehículo grande", un boleto cuesta $ 50.

Para comprar boletos, haz clic aquí.