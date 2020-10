Aquí te decimos donde puedes dejar tu boleta de correo en el área de Chicago

Si solicitaste votar por correo, pero deseas entregar personalmente tu boleta para asegurarse de que llegue a la autoridad electoral local a tiempo para ser contada, hay varios lugares donde puede entregarla en el área de Chicago.

Los votantes tienen hasta el 29 de octubre para solicitar una boleta por correo, aunque los funcionarios electorales aconsejan presentar la solicitud mucho antes, preferiblemente antes del 15 de octubre, a fin de tener tiempo suficiente para que la boleta llegue y sea devuelta. Para ser contado, su boleta por correo debe tener el matasellos del día de las elecciones.

Si solicitaste votar por correo, pero prefieres votar en persona, puedes hacerlo entregando esa boleta de correo a un juez electoral para que la cancele en un sitio de votación anticipada o en tu lugar de votación, luego emitiendo tu boleta en persona.

La Junta de Elecciones del Estado de Illinois emitió una advertencia una vez que se abrió la votación anticipada: Si ya solicitó votar por correo, no intente votar anticipadamente en persona antes de que llegue su boleta.

Si no recibiste tu boleta por correo, puedes votar en persona firmando una declaración jurada de que no la recibiste o que tu autoridad electoral te informó que no recibió tu boleta por correo.

Pero si completas tu boleta por correo en casa y deseas evitar el Servicio Postal de los EE.UU. para devolverla, solo puedes llevar tu boleta a una de las ubicaciones enumeradas para tu condado.

Cualquiera que aún no esté registrado para votar puede hacerlo en línea hasta las 11:59 p.m. el 18 de octubre, o en persona en varios lugares como oficinas gubernamentales y bibliotecas públicas hasta 27 días antes de las elecciones.

A partir del 7 de octubre, los votantes pueden registrarse en persona en cualquiera de los lugares de votación anticipada utilizando el registro del período de gracia, pero deben estar preparados para emitir sus votos al mismo tiempo. Aquellos que deseen hacerlo deben traer dos formas de identificación, una de las cuales tiene la dirección actual del votante.

Si eliges renunciar tanto a la votación por correo como a la votación anticipada, y solo deseas votar el día de las elecciones, a menos que estés en Chicago o en el condado de Cook, solo tendrás una opción: tu lugar de votación designado, que puedes encontrar en el sitio web de la autoridad electoral.

Los lugares donde puedes dejar tu boleta por correo en el área de Chicago son:

Todos los lugares de votación anticipada tendrán un buzón de votación por correo en sitio.

Loop Super Site en Clark y Lake en 191 N. Clark St.

Horas de votación anticipada:

Del 1 de octubre al 2 de noviembre de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 7 p.m. y fines de semana de 9 a 17 horas.

Día de las elecciones de 6 a.m. a 7 p.m.

Todos los siguientes lugares están abiertos para votación anticipada y entrega de boletas del 14 de octubre al 2 de noviembre de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 7 p.m. y fines de semana de 9 a.m. a 5 p.m., más el día de las elecciones de 6 a.m. a 7 p.m .: