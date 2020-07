Chicago refuerza restricciones ante aumento en casos de COVID-19

Como parte de los esfuerzos por detener la propagación del coronavirus, a partir de este viernes los bares en Chicago ya no podrán atender clientes al interior, el tamaño de las clases en los gimnasios se reduce a 10 personas y los salones no podrán realizar servicios que requieran la eliminación de los mascarillas.

Las restricciones anunciadas por la alcaldesa Lori Lightfoot, algunas reimpuestas y otras nuevas, son:

Los bares, tabernas, cervecerías y otros establecimientos que sirven alcohol para consumo in situ sin una licencia de Food Retail ya no podrán servir a los clientes en interiores.

Se permitirá que los restaurantes que sirven alcohol continúen operando mientras cumplan con la guía COVID-19 y las regulaciones existentes.

Los establecimientos sin comida aún pueden proporcionar servicio al aire libre como lo hicieron en la fase tres.

El tamaño máximo de la fiesta y la ocupación de mesas en restaurantes, bares, tabernas y cervecerías se reduce a seis personas.

El tamaño de la clase de acondicionamiento físico en interiores se reduce a un máximo de 10 personas.

Ya no se permitirán los servicios personales que requieran la eliminación de las mascarillas (afeitados, tratamientos faciales, etc.).

Se les pedirá a los administradores de propiedades residenciales que limiten la entrada de invitados a cinco por unidad para evitar reuniones y fiestas en interiores.

Las restricciones entrarán en vigencia a partir del viernes a las 00:01 horas, para permitir que las empresas tengan tiempo para adaptar las nuevas medidas.

“Hemos hecho tanto progreso aquí en Chicago para contener la propagación del virus, proteger nuestro sistema de salud y salvar vidas, y en general, el virus permanece bajo control localmente. Pero nuevamente estamos viendo un aumento constante en nuevos casos ”, señaló Lightfoot en un comunicado. "Si bien no estamos cerca del pico de la pandemia de principios de este año, ninguno de nosotros quiere volver allí, y creemos que estas restricciones ayudarán a limitar una mayor propagación de la comunidad".

Salud pública de Chicago advirtió que los retrocesos en reactivación económica serían posibles si la ciudad alcanzara una tasa promedio de casos diarios superior a 200.

La ciudad superó las 200 casos diarias el viernes y hasta el lunes, ese promedio se ubicó en 233. La tasa de positividad a partir del lunes por la mañana se sentó en 5.1%, según datos del departamento de salud de la ciudad.

La Dra. Allison Arwady, comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, había señalado que el número diario de casos nuevos es el "mejor reflejo de la carga de nuestra enfermedad".

"Este, si tuviera un número, es el número que sigo", dijo, y reconoció que "hemos recorrido un largo camino", ya que Chicago tenía un promedio de 1,000 casos por día a principios de mayo.

Pero si la ciudad alcanza un promedio de 400 casos nuevos por día, esto marcaría un regreso a la fase tres, dijo Arwady.

Lightfoot advirtió la semana pasada que la ciudad estaba "peligrosamente cerca" de revertir el rumbo.

La alcaldesa ha repetido en los últimos días que no dudará en volver a imponer algunas de las restricciones establecidas en los primeros meses de la pandemia si los casos y las métricas de coronavirus continúan aumentando.

"No quiero ser esa persona si no tengo que hacerlo, pero lo haré si me obligas", advirtió.

Tanto Lightfoot como Arwady reiteraron preocupaciones de que las personas entre las edades de 18 y 29 años estén marcando el mayor aumento de infecciones.

En particular, emitieron una advertencia a los jóvenes para que continúen siguiendo la guía de salud pública evitando reuniones grandes y usando umascarilla en todo momento al estar fuera de casa.

Lightfoot, reiteró que no quiere que Chicago vea un aumento en casos como algunos estados en las regiones del sur y oeste de los EE. UU. en semanas recientes.

"Ciertamente no quiero ser como otros lugares del país donde estan cerrando el comercio y los negocios nuevamente", argumentó.

La mayoría de las industrias se cerraron casi por completo a partir de mediados de marzo cuando los casos comenzaron a aumentar en Illinois.