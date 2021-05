Apagón provoca baja presión de agua en Beverly y Morgan Park

Por segunda vez este mes, un apagón en una estación de bombeo de agua que brinda servicio a vecindarios del suroeste de Chicago, ha causado el martes baja presión en el flujo de agua en Beverly y Morgan Park.

Hasta el momento no se ha emitido un orden de hervir el agua, pero aun así funcionarios de la ciudad dijeron que por precaución examinarán la calidad del agua tomado muestras.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El Departamento de Gestión del Agua de Chicago dijo que "dos problemas de energía" afectaron la presión del agua entre las 9:15 a.m. y las 10:10 a.m. del martes. "No se está emitiendo una orden de hervir debido a la naturaleza temporal del problema", dijo la agencia y agregaron que la causa está bajo investigación.

Un apagón afectó la misma estación de bombeo de agua en mayo y para aquel entonces se le pidió a los residentes hervir el agua.

Los funcionarios de la ciudad dijeron entonces que la interrupción ocurrió durante labores de mantenimiento realizada por ComEd, aunque luego dijo que no eran responsables de la baja en energía.