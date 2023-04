Anuncian la programación musical y de películas para el verano en el Parque Millennium

El gobierno municipal y el Departamento de Asuntos Culturales y Eventos Especiales anunciaron su lista completa de eventos para la Temporada de Verano 2023 del Parque Millennium.

La temporada de verano de 2023 en el Parque Millennium contará con una serie de películas, programación musical y una serie de ejercicios, según un comunicado.

A continuación encontrarás los detalles.

Serie musical en el Parque Millennium

El ciclo musical se extiende del 22 de junio al 21 de agosto. Las funciones se llevan a cabo los lunes y jueves, de 6:30 p. m. a las 9:00 p.m.

22 de junio: Homenaje a Ramsey Lewis: Un caballero del Jazz, con invitados especiales sorpresa

26 de junio: Eddie Palmieri Salsa Orchestra, El Laberinto del Coco

13 de julio: Big Freedia, “The Femmergy”, con la presentación de Mister Wallace & Friends + VITIGRRL

17 de julio: Yemi Alade, Son Palenque + DJ's TopDonn y Dee Money

20 de julio: Stephen Marley, Skanking Lizard & Jump Up Records con DJ Chuck Wren

24 de julio: Kurt Vile y the Violators, Finom

31 de julio: Shemekia Copeland, Martha Redbone Roots Project

10 de agosto: GRAMMY® Legacies y Looking Ahead - Vieux Farka Touré & Cedric Burnside

17 de agosto: PJ Morton, Delvon Lamarr Organ Trio

Serie de películas en el Parque Millennium

Todas las películas se muestran en una pantalla LED de 40 pies desde el escenario Pritzker. Los invitados pueden mirar desde los asientos o desde el jardín. Las películas comienzan a las 6:30 p.m. los martes por la noche.

11 de julio: Fast Five

18 de julio: Turning Red

25 de julio: Black Panther: Wakanda Forever

1 de agosto: Summer of Soul

8 de agosto: Clueless

15 de agosto: Top Gun: Maverick

22 de agosto: Barbershop

29 de agosto: Everything Everywhere All at Once

Serie de ejercicios en el Parque Millennium

Las sesiones de ejercicio de verano se llevan a cabo del 27 de mayo al 2 de septiembre la mayoría de los sábados de 8 a. m. a 11:45 a. m.

8–8:45 a.m.: Pilates (no ha clases el 1 de julio)

9–9:45 a.m.: Yoga (no hay clases el 1 de julio)

10–10:45 a.m.: Cardio Kickboxing (no hay clases 10/6, 1/7 ni 2/9)

11–11:45 a.m.: Zumba (no hay clases 10/6, 1/7 ni 2/9)

Otros eventos para la temporada de verano de 2023 incluyen el Festival de Gospel de Chicago el 3 de junio, el Festival de Blues de Chicago del 8 al 11 de junio, el Festival de Música de Grant Park del 14 de junio al 19 de agosto, y el Festival de Jazz de Chicago del 31 de agosto al 3 de septiembre y más.