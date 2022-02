Animales y COVID-19

De Acuerdo con los Centros para el Control y la Prevencion de Enfermedades, CDC por sus siglas en Inglés, es posible que los humanos transmitan COVID a los animales, pero el riesgo es muy bajo si halbamos de que el animal se lo pase a los humanos.

La mayoria de los animales infectados con Coronavirus tuvo contacto con personas que tuvieron COVID, según los CDC.

Reportes de mascotas infectadas con COVID-19 han sido reportadas y documentadas a nivel mundial, especialmente esos animales que acompañan a su duño.

Los datos de los CDC muestran que no hay evidencia de que los animales tengan un rol significante en ampliar el contagio de SARS-CoV-2, which is the virus that causes COVID-19, to animals.

Similar a los humanos, algunos animales con COVID simplemente no presentan síntomas, pero si llegan a sentirlos, estos on algunos de ellos.

Fiebre

Tos

Dificultad al respirar

Estronudos

Secreción Nasal

Secreción ocular

Pocas ganas de moverse

Náuseas o vómitos

Diarrea

De acuerdo con Los Centros CDC, lo siguiente es lo que usted necesita saber si tienen una mascota:

El riesgo de que los animales propaguen el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, a las personas se considera bajo.

El virus puede propagarse de las personas a los animales durante el contacto cercano.

Se deben realizar más estudios para comprender si diferentes animales podrían resultar afectados por el COVID-19 y de qué manera.

Las personas con COVID-19 confirmado o presunto deberían evitar tener contacto con animales, incluidas las mascotas, el ganado y la vida silvestre.

Para más detalles en Español sobre este importante tema, solo haz clic aquí es la página de internet de Los CDC.