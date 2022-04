Angustia y desesperación: ya van tres semanas de la desaparición de Edén De La O

CHICAGO – La misteriosa desaparición de un hombre de Brighton Park tiene a una familia viviendo su peor pesadilla al no saber de su paradero.

“Muy estresante, muy triste. Yo ya no sé qué hacer”, dijo María Luisa Patiño, madre de Edén De La O.

De La O, de 31 años, fue visto por última vez el 3 de abril saliendo de un bar de McKinley Park. Esa madrugada, el hombre llamó a su mamá, pero no se supo más de él.

“Nada más me dijo mamá y colgó. Yo le llamé para atrás y no me contestó”, comentó Patiño.

Según sus familiares, caninos de la policía de Chicago rastrearon su olor hasta un puente ubicado sobre la calle 31 y la avenida Western, a tan solo unas cuadras de donde había salido del bar.

Su familia no sabe si posiblemente se cayó al río o si siguió caminando. tTampoco saben si podría estar vivo o muerto.

Telemundo Chicago contactó al departamento de policía para recibir alguna actualización sobre su investigación, pero aún no hemos recibido respuesta.

Mientras tanto, los hermanos de Edén dijeron que trabajarán sin cesar para encontrarlo.

“Compramos un barco y con ese barquito nos estamos llevando todo el río a las vías del tren para buscar una pista de teléfono, algo así, su gorra, lo que sea”, indicó Denise De La O, hermana de Edén.

Aunque comentaron estar resignados al peor de los casos, mantienen su esperanza.

“Mi temor es nunca encontrarlo. Lo que yo quiero hacer es encontrarlo de cualquier forma. Yo creo que no se puede vivir así, nunca voy a ser igual”, expresó Denise.

De tener alguna informacion sobre el caso de Edén, puedes comunicarte con los detectives a cargo al 312-747-8380.