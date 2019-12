Amplían horarios en Illinois para expedir el “Real ID”

El gobierno de Ilinois estará ampliando los horarios de servicio de las oficinas de licencias de conducit para atender la demanda de aquellos que buscan tramitar su “Real ID”.

Las oficinas del norte, sur y oeste de Chicago atenderán de lunes a sábado.

Los lunes de 7 a.m. a las 2 p.m.; martes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., y los sábados de 7 a.m a 2 p.m.

Los residentes de Aurora, Elgin, Elk Grove, Schaumburg, Melrose Park y Waukegan atenderán de martes a sábado.

A partir del 1 de octubre de 2020, viajeros tendrán que presentar una licencia de conducir que cumpla con el requisito “Real ID”, ya que si no lo hacen se le prohibirá abordar vuelos nacionales.

Residentes de Illinois ya pueden solicitar la nueva credencial o licencia de conducir que tendrá una marca dorada en la esquina superior derecha y en la que además autoridades estatales verifican previamente el estatus legal de quien la porta.

Los residentes de Illlinois no están obligados a obtener esta nueva tarjeta, pero a partir del 1 de octubre del 2020, tendrían que usar su credencial actual y un pasaporte válido para poder abordar vuelos nacionales.

Los cambios de seguridad y la nueva identificación se produjeron después del 11 de septiembre, con el fin de dificultar que los terroristas viajen dentro de EEUU.

Encuentra aquí más información sobre el Real ID.

La TSA enumera las formas aceptables de identificación como licencias de conducir u otras tarjetas de identidad con foto del estado, pasaportes de EEUU entre otras.

¿Cómo obtengo el Real ID en Illinois?