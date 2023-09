Alyssa Naeher envía un sincero mensaje a Megan Rapinoe, que se retirara de la selección estadounidense el domingo

Megan Rapinoe jugará su último partido con el USWNT el domingo contra Sudáfrica en Chicago en el Soldier Field.

No es ningún secreto el impacto que ha tenido Rapinoe tanto dentro como fuera de la cancha. Lo mismo podría decirse de sus compañeras.

Varios de sus compañeros de equipo entregaron un mensaje sincero a Rapinoe, incluida la portera de los Red Stars, Alyssa Naeher.

“Gracias Pinoe por ser quien eres y la compañera de equipo que has sido, la amiga que has sido. Todo lo que le has dado a este equipo”, dijo Naeher. “Has pasado por todo. Todos los altibajos, has estado dentro, has estado fuera. Has ganado medallas de oro.

“Al ver la Copa del Mundo de 2011, me estaba preparando para ir a jugar en un partido de la WPS y era el partido contra Brasil y el centro a Abby [Wambach], quiero decir, en realidad corrí en círculos alrededor de mi casa solo viendo esa jugada. Fue un momento increíble para este equipo”.

Para aquellos que no lo recuerdan, el USWNT perdia 2-1 ante Brasil en los últimos momentos de la prórroga. Carli Lloyd tenía el balón en el medio campo y se lo pasó a Rapinoe por la izquierda. Con el balón, Rapinoe miró rápidamente hacia arriba y le entregó un centro preciso a Wambach que empató el partido.

Fue el gol más tardío en la historia de la Copa Mundial Femenina, enviando el partido a penales donde el USWNT avanzaría a las semifinales.

Naeher fue la portera titular del USWNT en 2016 para los Juegos Olímpicos, cargo que ocupa desde entonces.

Quizás no sea sorprendente que sea el momento que más destaca para Naeher con Rapinoe.

“El momento que más recuerdo contigo en el campo fue la tanda de penales contra Holanda en los Juegos Olímpicos. Después de que vengas a ejecutar el penalti, te doy la pelota y creo que te dije algo como 'termina, termina esto aquí', y lo hiciste y pasamos a la semifinal".