Segunda ola de coronavirus golpea a Chicago

La alcaldesa Lori Lightfoot y líderes del departamento de salud pública ofrecen una actualización sobre la lucha contra el COVID-19 en Chicago ante un alza en casos y hospitalizaciones en las pasadas semanas.

Lightfoot dijo que las cifras de casos han incrementado en un 50% y que en un solo día la ciudad registró más de 800 casos en un solo día y llamó la situación preocupante.

La alcaldesa hace un llamado a todos los residentes de Chicago y le pide que redoblen sus esfuerzos, limiten el número de personas con quien tienen contacto todos los días y que entran a nuestro hogar.

"Tenemos que ser diligientes durante la época festiva, Día de Acción de Gracias y Navidad, limitar el contacto con familiares y reducir el número de personas que entran a tu hogar", pide Lightfoot.

"No queremos ver el regreso a las restricciones pero si es necesario lo haremos y no lo pensare dos veces, se trata de salvar vidas, necesitamos estar juntos y atravesar el problema juntos, no queremos ver la devastación de negocios cerrados y muertes", añadió la alcaldesa en su mensaje.

La comisionada del Departamento de Salud de Chicago, Dra. Allison Arwady indicó que la ciudad está experimentando un drámatico aumento de casos en todos los grupos étnicos de norte a sur y de oeste a este de Chicago.

“No invites a tu casa o tu apartamento a personas, no es el momento de reuniones no esenciales, solo aquellas que sean para cuidado de salud o educación, pero si no es esencial no invites a personas a tu casa y por favor es necesario todos usen cubrebocas en el interior de la propiedad”, alerta Arwady.