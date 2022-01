Lightfoot dice que el posible voto de aprendizaje remoto de CTU equivaldría a un “paro ilegal de trabajo”

CHICAGO - La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, criticó este martes los esfuerzos del Sindicato de Maestros de Chicago (CTU) para aprobar un cambio al aprendizaje a distancia, diciendo que tal voto equivaldría a un “paro ilegal del trabajo” y que la ciudad confía en que los niños están más seguros en las aulas gracias a las inversiones realizadas en una variedad de mitigaciones.

Durante una conferencia de prensa sobre los planes de seguridad de la ciudad para 2022, se le preguntó a Lightfoot sobre la inminente votación de CTU y descartó un cambio al aprendizaje remoto como un paso innecesario en medio de un aumento en los casos de COVID causados ​​por la variante Ómicron.

“Lo peor que podemos hacer es apagar todo el sistema”, dijo la alcaldesa. “En lo que debemos concentrarnos es en trabajar juntos. Lo que me encantaría que CTU hiciera es no forzar un paro laboral ilegal. Lo que me encantaría verlos hacer es trabajar mano a mano con nosotros para vacunar a los niños y sus familias”, agregó Lightfoot.

Los comentarios de Lightfoot se producen cuando los maestros de CTU están listos para realizar una votación sobre si cambiar al aprendizaje remoto. Los funcionarios de CPS han dicho que tal votación provocaría la cancelación de clases el miércoles, y la alcaldesa comentó que un cambio de regreso al aprendizaje remoto, incluso temporal, causaría dificultades indebidas tanto a los estudiantes como a sus padres.

“Dra. Allison Arwady me dice que las escuelas son seguras y que no hay razón para cerrar todo el sistema”, sostuvo Lightfoot. “Si hacemos una pausa, ¿qué les decimos a esos padres que no pueden permitirse contratar a alguien para que venga a cuidar a sus hijos o que los envíe a otro lugar? ¿Qué les decimos a los estudiantes que tienen dificultades? "

Por su parte, los funcionarios sindicales cuestionaron la caracterización de la votación por parte de la alcaldesa y le dijeron a nuestra estación hermana NBC 5 Chicago que la medida no sería una marcha o una huelga, sino que, tentativamente, apuntaría a seguir aprendiendo a distancia hasta mediados de enero.

Durante una conferencia de prensa el martes, Arwady compartió que tiene “entre un 85% y un 90%” de confianza en que el aumento impulsado por Ómicron podría disminuir para fin de mes, pero dijo que es imposible predecir cuándo se alcanzará el pico en los casos.

Hasta el martes, la ciudad está reportando casi 4,600 nuevos casos de COVID por día, según datos del CDPH.

En medio de ese aumento, los maestros y los funcionarios de CPS han continuado negociando sobre los protocolos de seguridad y otras mitigaciones, pero no se ha llegado a un acuerdo sobre cómo proceder con el año escolar.

Los líderes de CTU han argumentado que el aumento actual está haciendo que los maestros y los estudiantes sean más vulnerables, y que el distrito ya ha estropeado los protocolos de seguridad, incluido un programa de pruebas durante las vacaciones y la recopilación de datos.

“Estoy tan enojada que tenemos que luchar continuamente por las necesidades básicas”, dijo Stacy Davis Gates, vicepresidenta del sindicato.

Se espera que la votación de CTU concluya aproximadamente a las 9 p.m. Si se aprueba la votación para volver al aprendizaje a distancia, los funcionarios de CPS dicen que las clases se cancelarán el miércoles y no se llevaría a cabo el aprendizaje a distancia.

Lightfoot afirmó que está comprometida a continuar las negociaciones con el sindicato sobre las mitigaciones, pero que está convencida de que un enfoque dirigido a los cierres de escuelas y los cambios en el aprendizaje en persona es la mejor manera de hacerlo.

“Levantando las manos y actuando como si no tuviéramos este conocimiento de que nuestras escuelas son seguras, que gastamos $ 100 millones para hacerlas seguras y que tenemos la vacuna, no necesitamos una “Es una estrategia para todos”, expresó.