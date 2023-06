Alcalde de Arlington Heights se pronuncia ante los planes de los Bears de explorar otras opciones de estadios

El alcalde de Arlington Heights dijo que la decisión de los Chicago Bears de comenzar a explorar otras opciones para un estadio suburbano "no es un acontecimiento inesperado", ya que el equipo cita problemas fiscales como la razón detrás del cambio.

"Una vez que cerraron la compra de la propiedad, tuvieron la oportunidad de hablar con otros posibles interesados, incluida la ciudad de Chicago", dijo Hays a NBC Chicago en una entrevista el viernes, momentos después de que se hiciera público un anuncio del equipo. "Todos están velando por sus mejores intereses".

En un comunicado a NBC Chicago, los Bears dijeron que mientras todavía están trabajando en la ubicación de Arlington Heights, "ya no es nuestro único enfoque".

“El objetivo de los Chicago Bears de construir el proyecto de desarrollo individual más grande en la historia de Illinois liderado por miles de millones de dólares en inversión de capital privado y los empleos y beneficios económicos generados está en riesgo en Arlington Heights”, decía el comunicado del equipo.

“El proyecto basado sigue siendo ampliamente popular en Arlington Heights, el área de Chicago y el estado. Sin embargo, la evaluación original de la propiedad de cinco veces el valor fiscal de 2021, y el acuerdo reciente con Churchill Downs para 2022 que es tres veces mayor, no refleja que la propiedad no está operativa y no es comercialmente viable en su estado actual. Continuaremos con la actividad de demolición en curso y trabajaremos para avanzar en Arlington Heights, pero ya no es nuestro único enfoque. Es nuestra responsabilidad escuchar a otros municipios en el área de Chicago sobre posibles ubicaciones que puedan brindar esta oportunidad de transformación para nuestros fanáticos, nuestro club y el estado de Illinois”.

Hayes dijo que si bien todavía piensa que "la propiedad de Arlington es claramente el mejor sitio para el estadio de fútbol americano de los Chicago Bears durante los próximos 50 años o más", entiende que "tienen que hacer lo que más les conviene en función de los desafíos que se les han planteado".

El equipo había recibido recientemente la aprobación para comenzar la fase inicial de los planes de demolición en Arlington Heights.

El pueblo publicó en su sitio web el mes pasado que se aprobó la Fase 1 del proyecto, que permite la demolición interior, específicamente derribando la tribuna, la oficina y el edificio jockey.

En las últimas semanas, la mudanza potencial a Arlington Heights se volvió un poco más complicada después de que el tasador del condado de Cook aumentó el valor tasado de la tierra recién adquirida por el equipo, lo que significa que su factura de impuestos a la propiedad podría estar encaminada a un aumento importante.

El equipo cerró la compra del sitio de 326 acres que albergaba el antiguo hipódromo internacional de Arlington en febrero, pagando $197,2 millones por la propiedad. El valor tasado anterior era de aproximadamente $33 millones, pero como parte de la reevaluación trienal, la oficina del Tasador Fritz Kaegi colocó su valor en $197 millones. Ese aumento podría aumentar la factura del impuesto a la propiedad proporcionalmente, lo que explica un aumento potencial de seis veces.

Los Bears están solicitando a la Junta de Revisión que reevalúe el valor fiscal de la propiedad. Se espera que se lleve a cabo una audiencia sobre el asunto en junio.

"La misión de nuestra oficina es evaluar la propiedad en función del valor de mercado", dijo el viernes un portavoz de la oficina del tasador del condado de Cook. "La evaluación de 2022 del sitio del antiguo hipódromo de Arlington es consistente tanto con el precio de compra de la propiedad de 2023 como con el precio por pie cuadrado de otros terrenos de tamaño similar en el área. Los hechos hablan por sí mismos".

"Espero que los Bears continúen con Arlington Heights", dijo Hayes. "No los disuadiría de explorar otras opciones, pero creo que finalmente encontrarán que esta es la mejor opción".

Agregó que espera que pronto llegue una resolución a los temas fiscales.

El Village Board en Arlington Heights agregó que la proximidad de la instalación al Aeropuerto O'Hare, la Interestatal 90, la Ruta 53 y Metra la convierten en una ubicación "única en su tipo".

"Está claro que el Chicago Bears Football Club entiende el potencial único de este sitio, como lo demuestra su reciente compra de la propiedad. The Village está comprometido a trabajar con el club y todas las demás partes interesadas regionales para continuar explorando la posible remodelación de este sitio y trabajar a través de los desafíos inevitables que vienen con cualquier gran esfuerzo de desarrollo", dijo el pueblo en un comunicado.

Con otros lugares en exploración, Naperville reconoce que espera estar en la carrera.

Un portavoz de Naperville confirmó que el alcalde Scott Wehrli "se acercó a la organización Chicago Bears para presentarla como una comunidad próspera con múltiples oportunidades para la inversión comercial".

"Con el desarrollo económico como uno de sus enfoques principales, el alcalde continuará destacando los beneficios de Naperville para las empresas en toda el área de Chicago y en todo el país", dijo la vocera Linda LaCloche en un comunicado.

"Estos beneficios incluyen tener la segunda economía más grande de Illinois, junto con una fuerza laboral altamente capacitada, seguridad pública de primer nivel, un centro vibrante, excelente transporte público y proximidad a las principales carreteras interestatales, lo que la convierte en una comunidad atractiva para todo tipo de inversión comercial".

En una carta al presidente y director ejecutivo de los Bears, Kevin Warren, la semana pasada, Wehrli promocionó la accesibilidad de la comunidad y dijo que ya hay varios sitios disponibles o que pronto estarán disponibles para el futuro hogar de los Bears.

“Como fanático de los Bears de toda la vida, respeto que el equipo haya decidido que desarrollar y operar su propio estadio es esencial para el éxito en el campo y la búsqueda de campeonatos”, decía la carta.

"En nombre de la ciudad de Naperville, me gustaría presentar formalmente nuestra comunidad a su organización mientras considera o reevalúa su reubicación planificada. La ciudad agradecería la oportunidad de revisar sus necesidades comerciales y nuestras propiedades disponibles".