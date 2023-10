Acosan a la concejal Julia Ramírez durante protesta en Brighton Park

CHICAGO - Un grupo de residentes de Brighton Park se encuentran furiosos por la futura construcción de un campamento para migrantes en busca de asilo.

Vecinos salieron a manifestarse en el área de la calle 38 y la avenida California, zona en donde la ciudad de Chicago tiene planificado construir dicho campamento, para expresar su oposición al proyecto.

Entre ánimos caldeados, la situación se tornó en un caos con la llegada de la concejal Julia Ramírez y su equipo.

Ramírez tuvo que ser escoltada por agentes de la policía de Chicago tras ser acosada poco después de presentarse a la manifestación.

"Me enteré hoy que una concejal y uno de sus ayudantes, mientras intentaban reunirse con constituyentes, fueron víctimas de un ataque físico por residentes del área. Mi administración apoya el derecho a una manifestación pacífica y el derecho a la libre expresión, pero este tipo de acción en contra de un funcionario público es inconcebible", dijo el alcalde Brandon Johnson en un comunicado. "Cualquier acto violento en contra de un funcionario electo en nuestra ciudad es inaceptable y deben ser condenados en los términos más enérgicos. Mi oficina y el departamento de policía de Chicago están invetigando este incidente y proveeremos actualizaciones una vez estén disponibles", agregó Johnson.

Residentes y vecinos de Brighton Park se han unido para decir fuertemente 'no' a la construcción de un campamento para migrantes en el barrio.

Telemundo Chicago estuvo presente en la manifestación y en el momento en que se desató la agresión física en contra de la concejal.

"La concejal de aquí, que está recién elegida, dice que ella hace el bienestar para su comunidad, haya aprobado hacer esto apra los refugiados. Nosotros no tenemos nada en contra de los refugiados, pero primero debe de tener el consentimiento de su comunidad", dijo Marlene Castro, residente de Brighton Park.

Por su parte, Janett, quien es otra residente de Brighton Park, comentó "creo que esto no es una buena opción para nosotros. Están haciendo algo que no nos pidieron, estamos preocupados tenemos cuatro escuelas, no soy una persona inhumana, no soy criminal, entiendo la situación por la cual están aquí, pero me preocupa la seguridad mis hijos".

De acuerdo con un plan de la ciudad, unos 1,000 migrantes serían ubicados en este campamento que se encuentra bajo construcción y que estaría listo antes de que llegue el invierno.

Telemundo Chicago se comunicó con la oficina de la concejal Ramírez para hablar sobre el reclamo de los residentes de su distrito y sobre el incidente en el que tuvo que ser escoltada fuera del lugar, pero hasta el momento no hemos recibido respuestas.