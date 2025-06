Agentes de ICE lo detienen por posible confusión con otra persona en Albany Park

Un hombre en Albany Park dice haber tenido un enfrentamiento con agentes migratorios por error, al parecer buscaban a su hermano quien actualmente está a la espera de su cita con un juez.

Isaac dice que este miércoles una patrulla de agentes migratorios lo detuvo cuando iba hacia el trabajo. “Buscaban a mi hermano, pensaban que yo era él”, dijo.

Comenta que nunca lo había parado una patrulla, y aunque dice haberse sentido nervioso, pudo mantener la calma y contestar las preguntas de los oficiales.

“Me pararon, me pidieron mi identificación, pero no era el que estaban buscando. Preguntaban sabiendo que no tenían la información correcta, en mi opinión los nombres no coincidían”, dijo.

Según Isaac, al darse cuenta de que no era la persona que buscaban, los oficiales se fueron, aunque el miedo ya quedó sembrado.

“Mi hijo está en pánico, no puede salir a ningún lado, está desesperado”, dijo la madre de Issac.

El presidente del Instituto binacional en Illinois brinda asesoría a la familia y se mostró muy molesto por lo que él llama un acoso a la comunidad migratoria, esto a pesar de que la persona ya tiene una cita con un juez.

“Esto está en el sistema de las cortes de inmigración, se le dio una corte para julio del próximo año, demuestra que solo buscan aterrorizar a la comunidad”, dijo Netza Roldan, presidente del Instituto binacional.

El abogado Enrique Espinoza, quien no está a cargo de este caso, pero habló sobre los derechos que tienen las personas en caso de que estén esperando su cita con el juez.

“Cuáles son sus derechos, derechos del debido proceso porque si es que son detenidos por detención mandatoria ellos aún tienen el derecho de que sea escuchado su caso. Tienen que demandar que puedan hablar con un juez”, dijo Espinoza.

Se intentó comunicarse con ICE sobre este caso, pero hasta el momento no han dado respuesta.